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بالصورة.. بعد القيل والقال عماد الدراج يخرج عن صمته بعد زواجه بفتاة تكبره 11سنة | ثقافة و فنون

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بالصورة.. بعد القيل والقال عماد الدراج يخرج عن صمته بعد زواجه بفتاة تكبره 11سنة

بتاريــخ : 8 غشت 2017 / 01:14 بالصورة.. بعد القيل والقال عماد الدراج يخرج عن صمته بعد زواجه بفتاة تكبره 11سنة | ثقافة و فنون
بالصورة.. بعد القيل والقال عماد الدراج يخرج عن صمته بعد زواجه بفتاة تكبره 11سنة
نشر خريج برنامج اكتشاف المواهب استوديو 2M، عماد الدراج يومه الإثنين عن حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك تدوينة بعد كثرة الأقاويل التي طالت مؤخرا زواجه بفتاة تبلغه 11 سنة وأم لثلاث

شوف تيفي

نشر خريج برنامج اكتشاف المواهب استوديو 2M، عماد الدراج يومه الإثنين عن حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك تدوينة بعد كثرة الأقاويل التي طالت مؤخرا زواجه بفتاة تبلغه 11 سنة وأم لثلاث بنات.

ونشر الدراج تدوينة تقاسمها مع متتبعيه كتب فيها « كل التأخيرات في حياتك هي لحكمة بالغة يعلمها الله.. سلم أمرك له وثق به وهو سبحانه سيعوضك خيرا »، تدوينة المغني الشاب لاقت تفاعلا كبيرا من قِبل متتبعيه بالصفحة متمنيين له حظا موفقا في حياته الزوجية الحديثة.

تجدر الإِشارة، إلى أن عماد الدراج عقد قرانه نهاية الأسبوع المنصرم بفتاة طنجاوية تُدعى خديجة وهي أم لثلاث بنات شابات من رجل تونسي توفي قبل سنوات، تعيش بمدينة طنجة حيث تُدير شركة للمياه المعدنية.

وفي نفس السياق كشفت مصادر خاصة لـ''شوف تيفي'' قريبة من خديجة مْريبح زوجة الفنان المغربي عماد الدراج التي تكبره سنا، أن الأخيرة ربما تطمح للشهرة بزواجها من فنان مغربي.

 

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عماد الدراج صورة زواج

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