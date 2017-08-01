حريق مهول بغابة الجواهرة نواحي بركان‎ و الحصيلة ثقيلة ﻿

اندلع مساء يومه الإثنين، حريق مهول بغابة دوار الجواهرة التابع لجماعة زكزل،حيث شوهدت ألسنة النيران من مناطق ودواوير بعيدة ومن بركان كما خيم على المنطقة دخان كثيف.

شوف تيفي

اندلع مساء يومه الإثنين، حريق مهول بغابة دوار الجواهرة التابع لجماعة زكزل،حيث شوهدت ألسنة النيران من مناطق ودواوير بعيدة ومن بركان كما خيم على المنطقة دخان كثيف.

الحريق الذي شب في منطقة غابوية و جبلية وعرة بطريق زكزل وسط سلسلة جبال بني ازناسن و حسب مصادر شوف تيفي، استنفر الأجهزة الأمنية ومصالح الوقاية المدنية وموظفي مصلحة المياه والغابات وعناصر الدرك الملكي الذين هرعوا إلى عين المكان من أجل السيطرة على الحريق الذي شب بمنطقة تضم أشجار الصنوبر الحلبي والعرعار والبلوط الفليني.

وأضافت مصادرنا، أن عملية إخماد الحريق كانت صعبة للغاية نظرا لغياب المسالك الطرقية وصعوبة تضاريس المنطقة والرياح ووجود أحراش.

ويعد هذا الحادث ،فتحت عناصر الدرك الملكي بتافوغالت تحقيقا في الموضوع لمعرفة أسباب اندلاع الحريق المهول.