رسميا...إستقالة ''إلياس العماري'' تحال على المجلس الوطني لحزب الأصالة و المعاصرة ﻿

أكد بلاغ للمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أنه ''وبحكم مسؤوليته السياسية كأمين عام أشرف على مختلف المحطات خلال سنة ونصف، من بينها محطة الانتخابات، تقدم إلياس العماري باستقالته من منصبه كأمين

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أكد بلاغ للمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أنه ''وبحكم مسؤوليته السياسية كأمين عام أشرف على مختلف المحطات خلال سنة ونصف، من بينها محطة الانتخابات، تقدم إلياس العماري باستقالته من منصبه كأمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة''.



وجاء البلاغ، عقب إجتماع، بعد زوال اليوم الاثنين بالمقر المركزي بالرباط، استمع فيه أعضاء المكتب لعروض وتدخلات الحاضرين بما فيها عرض الأمين العام إلياس العماري ولجنة تقييم تسع سنوات من عمر الحزب، وتقرير بأنشطة الفريقين البرلمانيين والمؤسسة الوطنية للمنتخبين ، وكذا تقارير أخرى عمت الجوانب التنظيمية والإدارية للحزب..



ووفق البلاغ فقد أكد إلياس العماري بعد تقديم إستقالته، أنه سيظل كما كان، مناضلا ضمن صفوف الحزب وأجهزته، وبعد نقاش مستفيض أجمع أعضاء المكتب السياسي على رفضهم للقرار الفردي للأمين العام، وأمام تشبث إلياس العماري بقرار الاستقالة، فقد قرر المكتب السياسي عرض الاستقالة على أنظار المجلس الوطني للحزب.

وإستنادا للبلاغ، سيعقد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري ندوة صحافية يوم غد الثلاثاء على العاشرة صباحا في المقر المركزي للحزب بالرباط.