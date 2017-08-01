سابقة: مخمور إقتحم مؤسسة بنكية بفاس إحتجاجا على غلاء ''البيرة'' ﻿

في واقعة طريفة وغير مسبوقة، تمكنت مصالح الشرطة لمنطقة فاس الجديد دار دبيبغ، في ساعة مبكرة أمس الأحد، من إلقاء القبض على مخمور وهو في حالة سكر متقدمة ، بعدما أقدم على كسر الواجهة الزجاجية للمقر

"شوف تيفي"

في واقعة طريفة وغير مسبوقة، تمكنت مصالح الشرطة لمنطقة فاس الجديد دار دبيبغ، في ساعة مبكرة أمس الأحد، من إلقاء القبض على مخمور وهو في حالة سكر متقدمة ، بعدما أقدم على كسر الواجهة الزجاجية للمقر الجهوي لمؤسسة بنكية، الكائن بشارع الجيش الملكي وسط مدينة فاس.

وحسب مصادر أمنية، فالمشتبه به من ذوي السوابق القضائية وإقتحم المؤسسة البنكية احتجاجا على ماسماه غلاء سعر قنينات الجعة التي شربها بإحدى الحانات، التي تتواجد غير بعيد عن بناية المصرف، معبرا عن غضبه لكونه في حاجة إلى مبالغ مالية كبيرة حتى يتسنى له تلبية احتياجاته من المشروب الكحولي.

هذا وقد وضع المشتبه به تحت الحراسة النظرية ورهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.