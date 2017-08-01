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فيديو مؤلم..شوفو معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في الطوبيسات بالبيضاء

بتاريــخ : 7 غشت 2017 / 23:07 فيديو مؤلم..شوفو معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في الطوبيسات بالبيضاء | مجتمع
فيديو مؤلم..شوفو معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في الطوبيسات بالبيضاء
نشر حساب فايسبوكي يومه الاثنين، مقطع فيديو مؤلم، يظهر معاناة طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال نزوله من حافلة للنقل العمومي بمساعدة أفراد من أسرته.

"شوف تيفي"

نشر حساب فايسبوكي يومه الاثنين، مقطع فيديو مؤلم، يظهر معاناة طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال نزوله من حافلة للنقل العمومي بمساعدة أفراد من أسرته.

ويظهر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته ثلاثة دقائق، معاناة أسرة الطفل خلال محاولة انزاله والتي شارك فيها مواطنون كانوا بحافلة النقل العمومي التي لا تتوفر على تجهيزات خاصة تسهل عملية صعود ونزول العربات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

وتفاعل نشطاء بيضاويون مع هذا الفيديو حيث أكد العديد منهم أن الانسان الطبيعي والذي لا يعاني إعاقة، يجد صعوبة في استخدام حافلات النقل العمومي بالبيضاء، وهي المعاناة التي تتضاعف في حالة ما إذا كان الراكب مصابا بمرض أو بإعاقة، نظرا لعدم توفر الحافلات على غرار حافلات توجد بدول أوروبية، على بوابات خاصة بهذه الفئة تحفظ كرامتهم وتجنبهم المعاناة والإحراج.

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