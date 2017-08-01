 المكتب السياسي ''للبام'' يعقد إجتماعا ''ساخنا'' في هذه اللحظات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

سابقة: مخمور إقتحم مؤسسة بنكية بفاس إحتجاجا على غلاء البيرة | حوادث و حقوق

سابقة: مخمور إقتحم مؤسسة بنكية بفاس إحتجاجا على غلاء ''البيرة''

بعد إعلان مرضه.. أمينوكس في تدوينة جديدة مؤثرة | ثقافة و فنون

بعد إعلان مرضه.. أمينوكس في تدوينة جديدة مؤثرة

فيديو مؤلم..شوفو معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في الطوبيسات بالبيضاء | مجتمع

فيديو مؤلم..شوفو معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في الطوبيسات بالبيضاء

مقرقب قطع لواحد إيدو في الحي الحسني | حوادث و حقوق

مقرقب قطع لواحد إيدو في الحي الحسني

المكتب السياسي للبام يعقد إجتماعا ساخنا في هذه اللحظات | بوليتيك

المكتب السياسي ''للبام'' يعقد إجتماعا ''ساخنا'' في هذه اللحظات

بعد وفاتها.. صورة رائعة لمي زهرة في عز شبابها تشعل الفيسبوك | مجتمع

بعد وفاتها.. صورة رائعة لمي زهرة في عز شبابها تشعل الفيسبوك

رسميا...الحبيب بلكوش يخلف إلياس العماري كأمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة | بوليتيك

رسميا...''الحبيب بلكوش'' يخلف ''إلياس العماري'' كأمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة

فيديو صادم من داخل مستشفى ابن رشد بالبيضاء | مجتمع

فيديو صادم من داخل مستشفى ابن رشد بالبيضاء

صادم وبالفيديو والصورة.. لحظة إطلاق الرصاص على الشاب اللي ذبح جداه بسلا | حوادث و حقوق

صادم وبالفيديو والصورة.. لحظة إطلاق الرصاص على الشاب اللي ذبح جداه بسلا

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

المكتب السياسي ''للبام'' يعقد إجتماعا ''ساخنا'' في هذه اللحظات

بتاريــخ : 7 غشت 2017 / 22:57 المكتب السياسي للبام يعقد إجتماعا ساخنا في هذه اللحظات | بوليتيك
المكتب السياسي ''للبام'' يعقد إجتماعا ''ساخنا'' في هذه اللحظات
كشفت مصادر مطلعة، أن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، يعقد في هذه اللحظات إجتماعا ''ساخنا'' بحضور أغلب أعضائه.

''شوف تيفي''

كشفت مصادر مطلعة، أن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، يعقد في هذه اللحظات إجتماعا "ساخنا" بحضور أغلب أعضائه.

ووفق ذات المصدر، فالاجتماع يعرف جدالا واسعا حول الواقع الداخلي للحزب، خاصة بعد التقارير والمعطيات التي تتحدث عن وجود تيارات متصارعة داخل المكتب السياسي عقب إستقالة عبد اللطيف وهبي من رئاسة فريق الحزب بالبرلمان.

وفي ذات السياق، أكد قيادي بالحزب أن هناك نقطتين بجدول الأعمال الأولى تخص تشكيل هيئة لتقييم مسار الحزب منذ مشاركته في الانتخابات، فيما النقطة الثانية تهم الخطاب الملكي.

وأوضح ذات المصدر، بأنه من النادر مرور إجتماع المكتب السياسي دون نقاش وجدال، ولكن في النهاية يصدر قرار، ومباشرة بعد نهاية الإجتماع سيتم إصدار بلاغ كما جرت العادة دائما.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

البام الاجتماعالمكتب السياسي شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

رسميا...الحبيب بلكوش يخلف إلياس العماري كأمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة | بوليتيك

رسميا...''الحبيب بلكوش'' يخلف ''إلياس العماري'' كأمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة

عاجل:إلياس العماري يُقدم استقالته في اجتماع البام و الحزب يرد في ندوة صحفية على الحسم فيها | بوليتيك

عاجل:إلياس العماري يُقدم استقالته في اجتماع البام و الحزب يرد في ندوة صحفية على الحسم فيها

سار للمغاربة....قبل تغيير البطاقة الوطنية..إلغاء ليكاليزاسيون في المقاطعات بشكل نهائي..وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

سار للمغاربة....قبل تغيير البطاقة الوطنية..إلغاء "ليكاليزاسيون" في المقاطعات بشكل نهائي..وهذه هي التفاصيل

إحتقان بالحكومة...الإتحاديون يعقدون إجتماعا للمكتب السياسي للرد على هجوم بن كيران | بوليتيك

إحتقان بالحكومة...الإتحاديون يعقدون إجتماعا للمكتب السياسي للرد على ''هجوم'' بن كيران

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شدوهم البوليس..2 شفارة هرسو الطوموبيلات باش يشفروهم وهاشنو وقع ليهم..فكازا | بــووز
منذ 3 دقائق

شدوهم البوليس..2 شفارة هرسو الطوموبيلات باش يشفروهم وهاشنو وقع ليهم..فكازا

بالفيديو..كسيدة خايبة فكازا بالليل..شوفو أشنو وقع | بــووز

بالفيديو..كسيدة خايبة فكازا بالليل..شوفو أشنو وقع

الحصاد اليومي:الرواية الأمنية حول ذبح حفيد لجدته بسلا | حصاد اليوم

الحصاد اليومي:الرواية الأمنية حول ذبح حفيد لجدته بسلا

الحصاد اليومي:الرواية الأمنية حول ذبح حفيد لجدته بسلا | حصاد اليوم

الحصاد اليومي:الرواية الأمنية حول ذبح حفيد لجدته بسلا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

سابقة: مخمور إقتحم مؤسسة بنكية بفاس إحتجاجا على غلاء البيرة | حوادث و حقوق
منذ 5 ساعات

سابقة: مخمور إقتحم مؤسسة بنكية بفاس إحتجاجا على غلاء ''البيرة''

بعد إعلان مرضه.. أمينوكس في تدوينة جديدة مؤثرة | ثقافة و فنون

بعد إعلان مرضه.. أمينوكس في تدوينة جديدة مؤثرة

فيديو مؤلم..شوفو معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في الطوبيسات بالبيضاء | مجتمع

فيديو مؤلم..شوفو معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في الطوبيسات بالبيضاء

مقرقب قطع لواحد إيدو في الحي الحسني | حوادث و حقوق

مقرقب قطع لواحد إيدو في الحي الحسني

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.