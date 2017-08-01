المكتب السياسي ''للبام'' يعقد إجتماعا ''ساخنا'' في هذه اللحظات ﻿

كشفت مصادر مطلعة، أن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، يعقد في هذه اللحظات إجتماعا ''ساخنا'' بحضور أغلب أعضائه.

''شوف تيفي''

كشفت مصادر مطلعة، أن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، يعقد في هذه اللحظات إجتماعا "ساخنا" بحضور أغلب أعضائه.

ووفق ذات المصدر، فالاجتماع يعرف جدالا واسعا حول الواقع الداخلي للحزب، خاصة بعد التقارير والمعطيات التي تتحدث عن وجود تيارات متصارعة داخل المكتب السياسي عقب إستقالة عبد اللطيف وهبي من رئاسة فريق الحزب بالبرلمان.



وفي ذات السياق، أكد قيادي بالحزب أن هناك نقطتين بجدول الأعمال الأولى تخص تشكيل هيئة لتقييم مسار الحزب منذ مشاركته في الانتخابات، فيما النقطة الثانية تهم الخطاب الملكي.



وأوضح ذات المصدر، بأنه من النادر مرور إجتماع المكتب السياسي دون نقاش وجدال، ولكن في النهاية يصدر قرار، ومباشرة بعد نهاية الإجتماع سيتم إصدار بلاغ كما جرت العادة دائما.