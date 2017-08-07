بعد وفاتها.. صورة رائعة لمي زهرة في عز شبابها تشعل الفيسبوك ﻿

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك صورة رائعة للمرحومة مي زهرة قبل ان توافيها المنية يومه الإثنين بمستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء.

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تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك صورة رائعة للمرحومة مي زهرة قبل ان توافيها المنية يومه الإثنين بمستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء.

صورة المرحومة، لاقت تفاعلا وإعجابا كبيرا لدى رواد الصفحات الفايسبوكية راجين من الله أن يدخلها فسيح جناته.

هذا وتم العثور على مي زهرة قد حياتها بمنزلها المهجور برحال المسكيني يوم أمس الأحد في حالة صحية جد متدهورة بعد أن تعفن جسدها ليتم نقلها إلى مستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء.

و قد فارقت "مي زهرة" الحياة و هي عزباء ، يومه الإثنين بعد تدهور حالتها الصحية التي لم ينفع معها علاج.