 رسميا...''الحبيب بلكوش'' يخلف ''إلياس العماري'' كأمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة ﻿
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رسميا...''الحبيب بلكوش'' يخلف ''إلياس العماري'' كأمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة

بتاريــخ : 7 غشت 2017 / 22:47 رسميا...الحبيب بلكوش يخلف إلياس العماري كأمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة | بوليتيك
رسميا...''الحبيب بلكوش'' يخلف ''إلياس العماري'' كأمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة
كشف عضو بالمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الحبيب بلكوش عضو المكتب سيخلف الأمين العام المستقيل ''إلياس العماري'' إلى حين إنعقاد المجلس الوطني للحزب إما في دورته العادية المقبلة أو في دورة

شوف تيفي

كشف عضو بالمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الحبيب بلكوش عضو المكتب سيخلف الأمين العام المستقيل "إلياس العماري" إلى حين إنعقاد المجلس الوطني للحزب إما في دورته العادية المقبلة أو في دورة إستثنائية إن تم الاتفاق حولها.

وأوضح ذات المصدر، أن إلياس العماري قدم إستقالته بعد إنتهاء إجتماع المكتب السياسي، الذي تداول بإسهاب الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش، حيث كان قرارا إنفراديا وعن طواعية من إلياس العماري على حد قوله.

وأضاف ذات المصدر، أن قانون الحزب يشير إلى أن نائب الأمين العام للحزب هو الذي يقوم بتدبير أمور الحزب إلى حين بث المجلس الوطني إما في تزكية الإستقالة أو رفضها.

وفي ذات السياق، نفى رئيس فريق البام بمجلس النواب "محمد أشرورو" في إتصال هاتفي مع شوف تيفي أن يكون تمت إقالة "إلياس العماري" من طرف المكتب السياسي، مؤكدا عن إنعقاد ندوة صحفية غدا صباحا بمقر الحزب، للحديث عن الحيثيات ودوافع تقديم الأمين العام لإستقالته التي كانت قرارا شخصيا، مؤكدا بأن المجلس الوطني هو الكفيل بالبث في الإستقالة.

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الإستقالة العماري البام شوف تيفي

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