 فيديو صادم من داخل مستشفى ابن رشد بالبيضاء ﻿
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فيديو صادم من داخل مستشفى ابن رشد بالبيضاء

بتاريــخ : 7 غشت 2017 / 22:30 فيديو صادم من داخل مستشفى ابن رشد بالبيضاء | مجتمع
فيديو صادم من داخل مستشفى ابن رشد بالبيضاء
توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو جد صادم، تم التقاط مشاهده من داخل قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء، والذي أظهر العديد من المواطنين المرافقين للمرضى وهم يفترشون الأرض.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو جد صادم، تم التقاط مشاهده من داخل قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء، والذي أظهر العديد من المواطنين المرافقين للمرضى وهم يفترشون الأرض.

وحسب المعطيات التي توصلت بها "شوف تيفي" إلى جانب الفيديو فإن من بين هؤلاء المواطنين، أسرة رفضت المستشفى تسليمها جثمان ابنها الذي لقي مصرعه غرقا قبل ستة أيام لأسباب مجهولة في شاطئ عين الذئاب.

تجدر الإشارة إلى أن بوابة مستعجلات مستشفى ابن رشد، تعرف فوضى عارمة، بسبب بعض المناوشات التي تنشب بين المرضى وذويهم وحراس الأمن الخاص، وقد تم تداول العشرات من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر جانبا من معاناة المرضى بالمستشفى المذكور.

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