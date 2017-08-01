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خطــــير: نهاية العالم الشهر المقبل بسبب اصطدام الأرض بكوكب غامض

بتاريــخ : 7 غشت 2017 / 22:10 خطــــير: نهاية العالم الشهر المقبل بسبب اصطدام الأرض بكوكب غامض | منوعات
خطــــير: نهاية العالم الشهر المقبل بسبب اصطدام الأرض بكوكب غامض
كشفت صحيفة ''الديلي ميل'' البريطانية، استنادا للعالم ديفيد ميد،إمكانية اصطدام الكوكب الغامض ''نيبيرو'' بالأرض.

شوف تيفي:وكالات

كشفت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، استنادا للعالم ديفيد ميد،إمكانية اصطدام الكوكب الغامض "نيبيرو" بالأرض.

و قال العالم،إن كسوف الشمس الذى سيحدث يوم 21 غشت الجاري يشير إلى أن هذا الكوكب الذى لم يلاحظه العلماء من قبل، على وشك أن يصطدم بكوكبنا بحلول يوم 23 شتنبر المقبل.

ولم تكن هذه المرة الأولى التى يزعم فيها "ميد" نهاية الأرض واصطدامها بهذا الكوكب الغامض، ففى وقت سابق من هذا العام، أشار "ميد" أن نيبيرو سوف يصطدم بالأرض فى أكتوبر، وقال وقتها إن النجم يصعب اكتشافه بسبب الزاوية التى يقترب منها من الأرض، لكنه يؤكد الآن أن الكسوف المقبل سيشير إلى وصول الكوكب، وسيكون بمثابة علامة تحذير.

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