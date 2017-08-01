توقيف أزيد من 500 شخص متهمين بمختلف الجنايات والجنح خلال 48 ساعة الأخيرة بوجدة ﻿

تمكنت مصالح ولاية أمن وجدة ، خلال 48 ساعة الأخيرة ، من إنجاز عدة عمليات نوعية أسفرت عن توقيف 519 شخصا من أجل مختلف الجنايات والجنح .

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت مصالح ولاية أمن وجدة ، خلال 48 ساعة الأخيرة ، من إنجاز عدة عمليات نوعية أسفرت عن توقيف 519 شخصا من أجل مختلف الجنايات والجنح .

وحسب بلاغ لولاية أمن وجدة ، اليوم الاثنين، فقد مكنت هذه العمليات من توقيف 414 شخصا في حالة تلبس، فضلا عن توقيف 105 من الأشخاص المبحوث عنهم .

كما تمكنت المصالح الأمنية من حجز 1719 قرصا طبيا مهلوسا، و482 قنينة من الخمور المهربة، وغراما واحدا من الكوكايين.

وتندرج هذه العمليات، وفق البلاغ، في إطار تنزيل الإستراتيجية الأمنية الرامية إلى محاربة الجريمة بشتى أنواعها وتعزيز الحضور الأمني بالشارع العام .

كما تندرج هذه العمليات والإجراءات الأمنية، يضيف المصدر ذاته، في سياق الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مختلف مكونات ولاية أمن وجدة من أجل تدعيم المقاربة

الإستباقية للوقاية من الجريمة ومكافحة كل مظاهر الجنوح والانحراف.