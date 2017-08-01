عاجل:إلياس العماري يُقدم استقالته في اجتماع البام و الحزب يرد في ندوة صحفية على الحسم فيها ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة سيعقد ندوة صحفية يوم غد الثلاثاء بمقر حزبه لشرح حيثيات تقديم إلياس العماري استقالته ورفضها من قبل المكتب السياسي للحزب خلال الإجتماع الحاسم

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة سيعقد ندوة صحفية يوم غد الثلاثاء بمقر حزبه لشرح حيثيات تقديم إلياس العماري استقالته ورفضها من قبل المكتب السياسي للحزب خلال الإجتماع الحاسم الذي يشرف على الانتهاء في هذه اللحظات.



وأوضح عضو بالمكتب السياسي للحزب لشوف تيفي، أن إجتماع اليوم ينقسم إلى جزئين الأول والذي دام زهاء ساعتين كان لمناقشة جدول الأعمال، لكن بعد الإنتهاء صدم الحاضرون بالأمين العام للحزب إلياس العماري يقدم إستقالته من الأمانة العامة للحزب.



وأفاد ذات المصدر، أن المكتب السياسي إستطاع تأجيل الحسم في الإستقالة، مؤكدا بأنه سيقوم غدا بتقديم جميع الشروحات في الندوة الصحفية ليوم غد.