فضيحة أخلاقية تهز الرباط..فيديوهات لمتزوجة تمارس الجنس مع مول الحانوت وصلت لزوجها..وردة فعله لا تصدق ﻿

أحالت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بجماعة مرس الخير بتمارةـ على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، أخيرا، بقالا بتهم تتعلق بإفشاء صور مخلة بالآذاب والأخلاق العامة والمشاركة في

"شوف تيفي"

أحالت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بجماعة مرس الخير بتمارةـ على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، أخيرا، بقالا بتهم تتعلق بإفشاء صور مخلة بالآذاب والأخلاق العامة والمشاركة في الخيانة الزوجية، كما أحالت عشيقته المتزوجة بتهمة الخيانة الزوجية، وتقرر وضع الأول رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، فيما أفرج عن الثانية بعد حصولها على تنازل موقع من قبل زوجها.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء، فإن الزوجان نصبا كمينا للطنين بالمشروع السكني النور بجماعة مرس الخير، بعدما ظل يهدد الزوج بفيديوهات فاضحة لزوجته، وحينما رفض الزوج الخضوع لابتزازه في مبلغ مالي قدره ألفي درهم، أرسل له نسخا من الصور الفاضحة، وقرر الزوجان استدراجه من حي التقدم بالرباط إلى جماعة مرس الخير، وبعدها تجمهر العشرات من المواطنين فتدخلت عناصر الدرك الملكي وتسلمت البقال من الزوجين.

وأوضح مصدر مطلع على سير الملف لليومية أن الزوج تفاجأ بفيديوهات جنسية لزوجته وهي في غرفة نوم بحي التقدم بالرباط، وأثناء مواجهتها بالأمر صرحت له أن الصور مفبركة، وقررا نصب كمين للمتهم وإيهامه بتسليمه المبلغ المالي المطلوب وأثناء ضرب موعد له سقط في قبضتهما وأنقذته الضابطة القضائية من الاعتداء.

وأوضحت اليومية أن الموقوف أثناء تواجده بالحراسة النظرية، صرح بأن الزوجة اقترضت منه مبلغ ألفي درهم ورفضت إرجاعه له، وأمرت النيابة العامة بتعميق البحث، ليعترف بوجود علاقة جنسية مع المشتكية وأنه تعرف عليها حينما كانت تقطن بجواره بحي التقدم، ومارست الجنس معه برضاها، وأنكرت الزوجة في البداية التهم الموجهة لها، قبل أن تعترف بحقيقة الأمر أمام وكيل الملك الذي أمر بوضعها تحت تدابير الحراسة النظرية، وأوضحت ذات المصاد، أن المثير هو أن الزوج تنازل لزوجته أثناءلا الاستنطاق حفاظا على الاستقرار النفسي لأبنائه، وتداولت معلومات من داخل جلسة المحاكمة بمباشرته إجراءات التطليق.