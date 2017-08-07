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عاجل و بالصور.. فاجعة طرقية تودي بحياة مسؤولين بهذه الشركة المغربية

بتاريــخ : 7 غشت 2017 / 20:14 عاجل و بالصور.. فاجعة طرقية تودي بحياة مسؤولين بهذه الشركة المغربية | حوادث و حقوق
عاجل و بالصور.. فاجعة طرقية تودي بحياة مسؤولين بهذه الشركة المغربية
لا زالت حرب الطرق مستمرة ببلادنا ، حيث عاشت الطريق الوطنية الرابطة بين بنسليمان و بوزنيقة،مساء يومه الإثنين، على وقع حادثة سير مؤلمة راح ضحيتها رجل و امرأة كانا على متن سيارة تابعة لشركة ''أوزون''.

شوف تيفي:

لا زالت حرب الطرق مستمرة ببلادنا ، حيث عاشت الطريق الوطنية الرابطة بين بنسليمان و بوزنيقة،مساء يومه الإثنين، على وقع حادثة سير مؤلمة راح ضحيتها رجل و امرأة كانا على متن سيارة تابعة لشركة "أوزون".

و حسب مصادرنا،فإنه بالإضافة إلى القتيلين، تم نقل 3 أشخاص آخرين في حالة خطيرة، يشتغلون في إدارة الشركة المذكورة،إلى مستعجلات ابن سينا بالرباط بعد نقلهما إلى المستشفى الإقليمي ببن سليمان.

و قد عناصر عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان و بعد فتح تحقيق تبين أن سبب الحادثة يعود إلى انفجار إطار مطاطي ساهم في انقلاب السيارة.

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