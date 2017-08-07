عاجل و بالصور.. فاجعة طرقية تودي بحياة مسؤولين بهذه الشركة المغربية ﻿

لا زالت حرب الطرق مستمرة ببلادنا ، حيث عاشت الطريق الوطنية الرابطة بين بنسليمان و بوزنيقة،مساء يومه الإثنين، على وقع حادثة سير مؤلمة راح ضحيتها رجل و امرأة كانا على متن سيارة تابعة لشركة ''أوزون''.

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لا زالت حرب الطرق مستمرة ببلادنا ، حيث عاشت الطريق الوطنية الرابطة بين بنسليمان و بوزنيقة،مساء يومه الإثنين، على وقع حادثة سير مؤلمة راح ضحيتها رجل و امرأة كانا على متن سيارة تابعة لشركة "أوزون".

و حسب مصادرنا،فإنه بالإضافة إلى القتيلين، تم نقل 3 أشخاص آخرين في حالة خطيرة، يشتغلون في إدارة الشركة المذكورة،إلى مستعجلات ابن سينا بالرباط بعد نقلهما إلى المستشفى الإقليمي ببن سليمان.



و قد عناصر عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان و بعد فتح تحقيق تبين أن سبب الحادثة يعود إلى انفجار إطار مطاطي ساهم في انقلاب السيارة.