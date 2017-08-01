 إحتقان بالحكومة...الإتحاديون يعقدون إجتماعا للمكتب السياسي للرد على ''هجوم'' بن كيران ﻿
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إحتقان بالحكومة...الإتحاديون يعقدون إجتماعا للمكتب السياسي للرد على هجوم بن كيران | بوليتيك

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إحتقان بالحكومة...الإتحاديون يعقدون إجتماعا للمكتب السياسي للرد على ''هجوم'' بن كيران

بتاريــخ : 7 غشت 2017 / 19:06 إحتقان بالحكومة...الإتحاديون يعقدون إجتماعا للمكتب السياسي للرد على هجوم بن كيران | بوليتيك
إحتقان بالحكومة...الإتحاديون يعقدون إجتماعا للمكتب السياسي للرد على ''هجوم'' بن كيران
إعترف قيادي بحزب الإتحاد الإشتراكي، أن تصريحات عبد الإله بن كيران بالملتقى 13 لشبيبة ''المصباح'' ضد الحزب، خلق إحتفانا شديدا بين أعضاء ومنتسبي حزب الوردة، خاصة بعد التلميحات بكونه هو الآخر يتوفر على

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إعترف قيادي بحزب الإتحاد الإشتراكي، أن تصريحات عبد الإله بن كيران بالملتقى 13 لشبيبة "المصباح" ضد الحزب، خلق إحتفانا شديدا بين أعضاء ومنتسبي حزب الوردة، خاصة بعد التلميحات بكونه هو الآخر يتوفر على بعض "الخبيرات" على حد قوله.

وأوضح ذات المصدر، أن قيادة الحزب ستلجأ إلى حيلها القديمة عبر طمأنة الإتحاديين والإتحاديات بأنها سترد على تصريحات بن كيران خلال الإجتماع المقبل للمكتب السياسي وهو الإجتماع الذي سيسبق إجتماع هيئة الأغلبية، الشهري تقريبا.

وقال ذات المصدر، أن المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي، عاجز في التوقيت الحالي للرد على هجوم بن كيران الذي إختار التوقيت المناسب، للبدء بحملة ستستمر على مدى شهور ضد قياديي حزب الإتحاد الحاليين، حيث أن زعيم "البيجيدي " يعلم جيدا الوضع الداخلي لحزب الوردة الذي مازال لم يلملم جراح المؤتمر الأخير وفق ذات المصدر.

وأضاف ذات المصدر، أن الرد الوحيد الذي ستقوم به القيادة الحالية للإتحاد الإشتراكي، هي الإدانة عبر بلاغ أو كتابة مقال بجريدة الحزب، لكنها لن تستطيع نقل المشكل للأغلبية الحكومية، لعلمها اليقين بأن الموضوع لن يلقى ترحيبا داخل أعضاء الحكومة المنشغلين والمترقبين لنتائج تحقيقات مشاريع الحسيمة.

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