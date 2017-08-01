بالفيديو.. عروض الزواج تتقاطر على بنت القنيطرة اللي بغات تزوج ﻿

مباشرة بعد نشر ''شوف تيفي'' لمادة أخبارية مرفوقة بفيديو، ظهرت خلاله سيدة تنحدر من مدينة القنيطرة، وهي تطلب الزواج من شخص في القريب العاجل، تقاطرت المئات من الاتصالات على ''شوف تيفي'' من أشخاص يريدون رقم

"شوف تيفي"

مباشرة بعد نشر "شوف تيفي" لمادة أخبارية مرفوقة بفيديو، ظهرت خلاله سيدة تنحدر من مدينة القنيطرة، وهي تطلب الزواج من شخص في القريب العاجل، تقاطرت المئات من الاتصالات على "شوف تيفي" من أشخاص يريدون رقم هاتفها من أجل التواصل معها والتعرف عليها للزواج بها.

وكانت هذه السيدة التي لم تكشف عن هويتها أو شكلها بالفيديو، قد أوضحت بأنها تعاني من "الوحدانية"، وبالتالي فإنها ترغب بالزواج بشخص وحتى إن كان عاطلا عن العمل.

وأكد المتصلون بالقناة رغبتهم بالزواج بالسيدة القنيطرية، والعيش معها تحت سقف واحد، داعين إياها للخروج والكشف عن هويتها ورقم هاتفها للتواصل معها.