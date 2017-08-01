موقع "Born2Invest" المتخصص...الملك محمد السادس أنقذ المغرب من الفقر ﻿

وقارن الموقع النقلة التي شهدها المغرب، مع معجزة سنغافورة، مشيرا إلى أن عدد من الإنجازات البارزة التي حققها هذا البلد منذ تربع محمد السادس على العرش، بما في ذلك ''ارتفاع الناتج الداخلي المحلي في

''شوف تيفي'' ''وكالات''

اعتبر موقع "Born2Invest" المتخصص في أنباء الاستثمارات، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس صاحب فضل كبير بتحقيق نقلة كبيرة ببلده الذي بات يجذب المستثمرين بفضل نظام الإدارة الفعال.

وقارن الموقع النقلة التي شهدها المغرب، مع معجزة سنغافورة، مشيرا إلى أن عدد من الإنجازات البارزة التي حققها هذا البلد منذ تربع محمد السادس على العرش، بما في ذلك "ارتفاع الناتج الداخلي المحلي في العشرين سنة الأخيرة بحوالي 100%، مقابل انخفاض معدل الفقر بحوالي 50 %".

وتابع أنه في العشرين سنة الأخيرة، حسّن المغرب ترتيبه في مؤشر مناخ الأعمال بحوالي خمس مرات، ليصل إلى المرتبة 68 من أصل 183 دولة، كما تبقى المملكة ثاني أكبر مصنّع للسيارات في القارة الإفريقية (بعد إفريقيا الجنوبية)، وتعتبر واحدة من الدول الرائدة اقتصاديا في المنطقة.

ونقل الموقع عن " Huffington Post " أن محمد السادس أقدم على خطوات عدة ساعدت في إنقاذ بلاده من الفقر، حيث أن المبادئ التي كان يعتمد عليها محمد السادس في خطواته هذه قد تشكل قواعد إرشادية لمن يسعى لإنعاش نشاطه المهني أو إحياء شركته، فعلى سبيل المثال، نجح محمد السادس في محاربة الفساد عن طريق التشديد على الإحساس بالمسؤولية الشخصية وربطها بالمحاسبة لدى مسؤولي الدولة، بما في ذلك تعزيز الوعي بأن الشخص وحده مسؤول عن نجاحه وفشله، كما نجح الملك في تشجيع شعب بلاده حتى أصبح يشاطره رؤيته لـ"مغرب جديد".