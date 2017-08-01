عاجل: أرملة مرداس في ورطة جديدة وهذا ما قامت به في سجن عكاشة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أنه جرى تشديد الحراسة داخل سجن عكاشة على أرملة مرداس ''وفاء'' التي حاولت الوصول إلى صديقتها ''الشوافة'' المتهمة معها في جريمة قتل زوجها البرلماني عبد اللطيف مرداس.

شوف تيفي:



علمت "شوف تيفي" أنه جرى تشديد الحراسة داخل سجن عكاشة على أرملة مرداس "وفاء" التي حاولت الوصول إلى صديقتها "الشوافة" المتهمة معها في جريمة قتل زوجها البرلماني عبد اللطيف مرداس.



و قالت مصادرنا، إن "وفاء" تحاول جاهدة عبر بعض السجينات الالتقاء بالشوافة التي تتواجد هي الأخرى بجناح النساء بذات المؤسسة السجنية.



و كانت مدينة الدارالبيضاء قد اهتزت ليلة السابع مارس من السنة الجارية على وقع جريمة قتل راح ضحيتها النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري عبد اللطيف مدراس , بعدما أصابه مستشار جماعي بثلاث طلقات نارية بمشاركة من زوجته , في جريمة قال عنها الوكيل العام للملك "النائب العام" باستئنافية الدارالبيضاء، حسن مطار إن دافعها الرئيسي مرتبط بالجنس والمال والرغبة في الانتقام.