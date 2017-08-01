عاجل: أرملة مرداس في ورطة جديدة وهذا ما قامت به في سجن عكاشة ﻿

شوف تيفي:
علمت "شوف تيفي" أنه جرى تشديد الحراسة داخل سجن عكاشة على أرملة مرداس "وفاء" التي حاولت الوصول إلى صديقتها "الشوافة" المتهمة معها في جريمة قتل زوجها البرلماني عبد اللطيف مرداس.
و قالت مصادرنا، إن "وفاء" تحاول جاهدة عبر بعض السجينات الالتقاء بالشوافة التي تتواجد هي الأخرى بجناح النساء بذات المؤسسة السجنية.
و كانت مدينة الدارالبيضاء قد اهتزت ليلة السابع مارس من السنة الجارية على وقع جريمة قتل راح ضحيتها النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري عبد اللطيف مدراس , بعدما أصابه مستشار جماعي بثلاث طلقات نارية بمشاركة من زوجته , في جريمة قال عنها الوكيل العام للملك "النائب العام" باستئنافية الدارالبيضاء، حسن مطار إن دافعها الرئيسي مرتبط بالجنس والمال والرغبة في الانتقام.