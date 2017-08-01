 فضيحة وبالفيديو..اتهام مستشار ببلدية أحفير بسب الذات الإلهية والاعتداء على مواطن ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..الروينة في أكبر رونبوان في كازا..وها شنو واقع | حوادث و حقوق

عاجل..الروينة في أكبر رونبوان في كازا..وها شنو واقع

فيديو صادم داخل طائرة أمريكية.. اهتزازات قوية وتحطم بعض أجزائها الداخلية | دولي

فيديو صادم داخل طائرة أمريكية.. اهتزازات قوية وتحطم بعض أجزائها الداخلية

بالفيديو.. عروض الزواج تتقاطر على بنت القنيطرة اللي بغات تزوج | مجتمع

بالفيديو.. عروض الزواج تتقاطر على بنت القنيطرة اللي بغات تزوج

موقع Born2Invest المتخصص...الملك محمد السادس أنقذ المغرب من الفقر | بوليتيك

موقع "Born2Invest" المتخصص...الملك محمد السادس أنقذ المغرب من الفقر

عاجل:مي زهرة تودعنا إلى دار البقاء و هي عزباء | حوادث و حقوق

عاجل:''مي زهرة'' تودعنا إلى دار البقاء و هي عزباء

بالفيديو..مواد طبيعية تُغنيكم عن الماكياج‎ | بووز

بالفيديو..مواد طبيعية تُغنيكم عن الماكياج‎

عاجل: أرملة مرداس في ورطة جديدة وهذا ما قامت به في سجن عكاشة | حوادث و حقوق

عاجل: أرملة مرداس في ورطة جديدة وهذا ما قامت به في سجن عكاشة

سكيزوفرين بحزن يفجرها ... مي زهرة ماتت قبل قليل (فيديو محزن يهز المغاربة) | بووز

سكيزوفرين بحزن يفجرها ... مي زهرة ماتت قبل قليل (فيديو محزن يهز المغاربة)

فضيحة وبالفيديو..اتهام مستشار ببلدية أحفير بسب الذات الإلهية والاعتداء على مواطن | حوادث و حقوق

فضيحة وبالفيديو..اتهام مستشار ببلدية أحفير بسب الذات الإلهية والاعتداء على مواطن

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

فضيحة وبالفيديو..اتهام مستشار ببلدية أحفير بسب الذات الإلهية والاعتداء على مواطن

بتاريــخ : 7 غشت 2017 / 18:55 فضيحة وبالفيديو..اتهام مستشار ببلدية أحفير بسب الذات الإلهية والاعتداء على مواطن | حوادث و حقوق
فضيحة وبالفيديو..اتهام مستشار ببلدية أحفير بسب الذات الإلهية والاعتداء على مواطن
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير، يظهر لحظة كشف مواطن على تعرضه للاعتداء على يد مستشار ببلدية أحفير خلال مشاركته بوقفة احتجاجية بالبلدية.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير، يظهر لحظة كشف مواطن على تعرضه للاعتداء على يد مستشار ببلدية أحفير خلال مشاركته بوقفة احتجاجية بالبلدية.

وأوضح هذا المواطن بأن رئيس جمعية حقوقية، وخلال مشاركته في الوقفة الاحتجاجية ببلدية أحفير، تفاجأ بالمستشار الجماعي الذي ذكر اسمه وهو يقوم بتعنيفه قبل أن يسبه ويسب الذات الإلهية.

وتفاعل النشطاء المغاربة بكثافة مع الفيديو، حيث طالب العديد منهم بفتح تحقيق من طرف السلطات ومحاسبة المستشار في حال ثبوت سبه للذات الإلهية والاعتداء على مواطن.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مواقع التواصل الاجتماعي الوقفة الاحتجاجية المستشار الجماعي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..الروينة في أكبر رونبوان في كازا..وها شنو واقع | حوادث و حقوق

عاجل..الروينة في أكبر رونبوان في كازا..وها شنو واقع

عاجل:مي زهرة تودعنا إلى دار البقاء و هي عزباء | حوادث و حقوق

عاجل:''مي زهرة'' تودعنا إلى دار البقاء و هي عزباء

عاجل: أرملة مرداس في ورطة جديدة وهذا ما قامت به في سجن عكاشة | حوادث و حقوق

عاجل: أرملة مرداس في ورطة جديدة وهذا ما قامت به في سجن عكاشة

شاب في مقتبل العمر يفارق الحياة بسبب صخرة بأحد الشواطئ إقليم الناظور | حوادث و حقوق

شاب في مقتبل العمر يفارق الحياة بسبب صخرة بأحد الشواطئ إقليم الناظور

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نجمات مغربيات قبل و بعد عمليات التجميل | قنوات أخرى
منذ 32 دقيقة

نجمات مغربيات قبل و بعد عمليات التجميل

بالفيديو:قصة حراڨ جزائري تصنع الحدث في إيطاليا‎ | قنوات أخرى

بالفيديو:قصة حراڨ جزائري تصنع الحدث في إيطاليا‎

مراد مجود - هاي دلالي (فيديو كليب ) | قنوات أخرى

مراد مجود - هاي دلالي (فيديو كليب )

بالفيديو:الوجه الآخر للملتقى الوطني للشبيبة البجيدي..مضاربة خايبة و إهانة الصحافيين | خارج البلاطو

بالفيديو:الوجه الآخر للملتقى الوطني للشبيبة البجيدي..مضاربة خايبة و إهانة الصحافيين

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..الروينة في أكبر رونبوان في كازا..وها شنو واقع | حوادث و حقوق
منذ 8 دقائق

عاجل..الروينة في أكبر رونبوان في كازا..وها شنو واقع

فيديو صادم داخل طائرة أمريكية.. اهتزازات قوية وتحطم بعض أجزائها الداخلية | دولي

فيديو صادم داخل طائرة أمريكية.. اهتزازات قوية وتحطم بعض أجزائها الداخلية

بالفيديو.. عروض الزواج تتقاطر على بنت القنيطرة اللي بغات تزوج | مجتمع

بالفيديو.. عروض الزواج تتقاطر على بنت القنيطرة اللي بغات تزوج

موقع Born2Invest المتخصص...الملك محمد السادس أنقذ المغرب من الفقر | بوليتيك

موقع "Born2Invest" المتخصص...الملك محمد السادس أنقذ المغرب من الفقر

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.