فضيحة وبالفيديو..اتهام مستشار ببلدية أحفير بسب الذات الإلهية والاعتداء على مواطن ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير، يظهر لحظة كشف مواطن على تعرضه للاعتداء على يد مستشار ببلدية أحفير خلال مشاركته بوقفة احتجاجية بالبلدية.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير، يظهر لحظة كشف مواطن على تعرضه للاعتداء على يد مستشار ببلدية أحفير خلال مشاركته بوقفة احتجاجية بالبلدية.

وأوضح هذا المواطن بأن رئيس جمعية حقوقية، وخلال مشاركته في الوقفة الاحتجاجية ببلدية أحفير، تفاجأ بالمستشار الجماعي الذي ذكر اسمه وهو يقوم بتعنيفه قبل أن يسبه ويسب الذات الإلهية.

وتفاعل النشطاء المغاربة بكثافة مع الفيديو، حيث طالب العديد منهم بفتح تحقيق من طرف السلطات ومحاسبة المستشار في حال ثبوت سبه للذات الإلهية والاعتداء على مواطن.