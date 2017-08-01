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شاب في مقتبل العمر يفارق الحياة بسبب صخرة بأحد الشواطئ إقليم الناظور

بتاريــخ : 7 غشت 2017 / 18:49 شاب في مقتبل العمر يفارق الحياة بسبب صخرة بأحد الشواطئ إقليم الناظور | حوادث و حقوق
شاب في مقتبل العمر يفارق الحياة بسبب صخرة بأحد الشواطئ إقليم الناظور
علمت شوف تيفي أن شابا عشرينيا فارق الحياة صباح أمس الأحد متأثرا بالإصابة التي تعرض لها على مستوى العمود الفقري، وجاء ذلك بعد قفزه من أعلى صخرة بشاطئ « ثيزين وانو » التابع لجماعة بني شيكر بإقليم

''شوف تيفي''

علمت شوف تيفي أن شابا عشرينيا فارق الحياة صباح أمس الأحد متأثرا بالإصابة التي تعرض لها على مستوى العمود الفقري، وجاء ذلك بعد قفزه من أعلى صخرة بشاطئ « ثيزين وانو » التابع لجماعة بني شيكر بإقليم الناظور، بعدما كان رفقة أصدقائه.

تجدر الإشارة، إلى أن القفزة تسببت للهالك في التواء حاد على مستوى عنقه أدت إلى إصابته بالشلل، ليتم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى الحسني بالناظور في حالة حرجة.

وأَضافت مصادرنا، أنه وبعد العملية الجراحية التي أُجريت له على مستوى العمود الفقري تكللت بالنجاح قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة جراء وجود صعوبات على مستوى التنفس، ليفارق الحياة في نفس اليوم بالمستشفى الحسني بالناظور.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة القفز من أعلى الصخور تعرف انتشارا واسعاً في صفوف الشباب والأطفال بشواطئ الناظور، حيث تُمارس بشكل هاوي في غياب شروط السلامة مما يُشكل خطورة على حياتهم.

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حوادث وحقوق شوف تيفي عشريني الشلل

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