 فضيحة وبالصور..سيارة تابعة لجماعة مكناس تحضر ملتقى شبيبة ''البيجيدي'' بفاس ﻿
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فضيحة وبالصور..سيارة تابعة لجماعة مكناس تحضر ملتقى شبيبة ''البيجيدي'' بفاس

بتاريــخ : 7 غشت 2017 / 17:39 فضيحة وبالصور..سيارة تابعة لجماعة مكناس تحضر ملتقى شبيبة البيجيدي بفاس | بوليتيك
فضيحة وبالصور..سيارة تابعة لجماعة مكناس تحضر ملتقى شبيبة ''البيجيدي'' بفاس
هاجم النشطاء الفايسبوكيين بشكل كبير، قيام نائب رئيس جماعة مكناس، التي يسيرها حزب العدالة والتنمية الحضور لملتقى شبيية الحزب الذي تحتضنه مدينة فاس باستعمال سيارة الجماعة.

شوف تيفي

هاجم النشطاء الفايسبوكيين بشكل كبير، قيام نائب رئيس جماعة مكناس، التي يسيرها حزب العدالة والتنمية الحضور لملتقى شبيية الحزب الذي تحتضنه مدينة فاس باستعمال سيارة الجماعة.

وخلف ظهور سيارة جماعة تابعة لمجلس مكناس، ردود فعل غاضبة تطالب بإقالته ومحاسبة رئيس المجلس البلدي عبد الله بوانو القيادي في حزب العدالة والتنمية، بصفته المسؤول أمام القانون والمواطنين على حضور السيارة للملتقى من مدينة مكناس.


ونشر الفايسبوكيون صورا لسيارة الجماعة في مرآب مجاور للملتقى، مشيرين أن السيارة تعود لـ"ر،ط" الذي يشغل في الآن ذاته الكاتب الإقليمي للبيجيدي بمكناس، معبرين عن استنكارهم لخطوة القيادي بالحزب.

وأضاف أحد الفايسبوكيين الذي نشر صور السيارة، بأنه متأكد بأن حضور سيارة الجماعة للملتقى لم يكن بأمر أو علم من عبد الله بوانو رئيس مجلس بلدية مكناس، لكن إستغلال أحد نوابه لسيارة الجماعة لقضاء مآرب شخصية، مستغلا صفته بحزب "المصباح" يكشف، فشل قيادات الحزب الحالية في تدبير الشأن العام.

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