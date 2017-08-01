مؤلم وجد صادم..شاب جامعي ملقاش خدمة وهو ينتاحر بقلعة السراغنة ﻿

شهدت مدينة قلعة السراغنة وبالتحديد حي الهناء، يومه الاثنين، فاجعة حقيقية، عقب العثور على شاب جثة هامدة معلقة إلى سقف منزله بواسطة حبل.

"شوف تيفي"

شهدت مدينة قلعة السراغنة وبالتحديد حي الهناء، يومه الاثنين، فاجعة حقيقية، عقب العثور على شاب جثة هامدة معلقة إلى سقف منزله بواسطة حبل.

وحسب ما كشفت عنه مصادر محلية فإن التفاصيل الخاصة بهذه الواقعة المؤلمة، تشير إلى أن الأمر يتعلق بشاب جامعي عاطل عن العمل، أنهى حياته بسبب دخوله في أزمة نفسية حادة بسبب مشاكل أسرية ناجمة عن فشله في الحصول على عمل.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان، وقامت بمعاينة جثة الهالك والتي تم نقلها إلى مستودع الأموات بمراكش لاخضاعها للتشريح الطبي.