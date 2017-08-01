 مؤلم وجد صادم..شاب جامعي ملقاش خدمة وهو ينتاحر بقلعة السراغنة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..الروينة في أكبر رونبوان في كازا..وها شنو واقع | حوادث و حقوق

عاجل..الروينة في أكبر رونبوان في كازا..وها شنو واقع

فيديو صادم داخل طائرة أمريكية.. اهتزازات قوية وتحطم بعض أجزائها الداخلية | دولي

فيديو صادم داخل طائرة أمريكية.. اهتزازات قوية وتحطم بعض أجزائها الداخلية

بالفيديو.. عروض الزواج تتقاطر على بنت القنيطرة اللي بغات تزوج | مجتمع

بالفيديو.. عروض الزواج تتقاطر على بنت القنيطرة اللي بغات تزوج

موقع Born2Invest المتخصص...الملك محمد السادس أنقذ المغرب من الفقر | بوليتيك

موقع "Born2Invest" المتخصص...الملك محمد السادس أنقذ المغرب من الفقر

عاجل:مي زهرة تودعنا إلى دار البقاء و هي عزباء | حوادث و حقوق

عاجل:''مي زهرة'' تودعنا إلى دار البقاء و هي عزباء

بالفيديو..مواد طبيعية تُغنيكم عن الماكياج‎ | بووز

بالفيديو..مواد طبيعية تُغنيكم عن الماكياج‎

عاجل: أرملة مرداس في ورطة جديدة وهذا ما قامت به في سجن عكاشة | حوادث و حقوق

عاجل: أرملة مرداس في ورطة جديدة وهذا ما قامت به في سجن عكاشة

سكيزوفرين بحزن يفجرها ... مي زهرة ماتت قبل قليل (فيديو محزن يهز المغاربة) | بووز

سكيزوفرين بحزن يفجرها ... مي زهرة ماتت قبل قليل (فيديو محزن يهز المغاربة)

فضيحة وبالفيديو..اتهام مستشار ببلدية أحفير بسب الذات الإلهية والاعتداء على مواطن | حوادث و حقوق

فضيحة وبالفيديو..اتهام مستشار ببلدية أحفير بسب الذات الإلهية والاعتداء على مواطن

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

مؤلم وجد صادم..شاب جامعي ملقاش خدمة وهو ينتاحر بقلعة السراغنة

بتاريــخ : 7 غشت 2017 / 17:53 مؤلم وجد صادم..شاب جامعي ملقاش خدمة وهو ينتاحر بقلعة السراغنة | حوادث و حقوق
مؤلم وجد صادم..شاب جامعي ملقاش خدمة وهو ينتاحر بقلعة السراغنة
شهدت مدينة قلعة السراغنة وبالتحديد حي الهناء، يومه الاثنين، فاجعة حقيقية، عقب العثور على شاب جثة هامدة معلقة إلى سقف منزله بواسطة حبل.

"شوف تيفي"

شهدت مدينة قلعة السراغنة وبالتحديد حي الهناء، يومه الاثنين، فاجعة حقيقية، عقب العثور على شاب جثة هامدة معلقة إلى سقف منزله بواسطة حبل.

وحسب ما كشفت عنه مصادر محلية فإن التفاصيل الخاصة بهذه الواقعة المؤلمة، تشير إلى أن الأمر يتعلق بشاب جامعي عاطل عن العمل، أنهى حياته بسبب دخوله في أزمة نفسية حادة بسبب مشاكل أسرية ناجمة عن فشله في الحصول على عمل.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان، وقامت بمعاينة جثة الهالك والتي تم نقلها إلى مستودع الأموات بمراكش لاخضاعها للتشريح الطبي.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مدينة قلعة السراغنة فاجعة حقيقية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..الروينة في أكبر رونبوان في كازا..وها شنو واقع | حوادث و حقوق

عاجل..الروينة في أكبر رونبوان في كازا..وها شنو واقع

عاجل:مي زهرة تودعنا إلى دار البقاء و هي عزباء | حوادث و حقوق

عاجل:''مي زهرة'' تودعنا إلى دار البقاء و هي عزباء

عاجل: أرملة مرداس في ورطة جديدة وهذا ما قامت به في سجن عكاشة | حوادث و حقوق

عاجل: أرملة مرداس في ورطة جديدة وهذا ما قامت به في سجن عكاشة

فضيحة وبالفيديو..اتهام مستشار ببلدية أحفير بسب الذات الإلهية والاعتداء على مواطن | حوادث و حقوق

فضيحة وبالفيديو..اتهام مستشار ببلدية أحفير بسب الذات الإلهية والاعتداء على مواطن

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نجمات مغربيات قبل و بعد عمليات التجميل | قنوات أخرى
منذ 31 دقيقة

نجمات مغربيات قبل و بعد عمليات التجميل

بالفيديو:قصة حراڨ جزائري تصنع الحدث في إيطاليا‎ | قنوات أخرى

بالفيديو:قصة حراڨ جزائري تصنع الحدث في إيطاليا‎

مراد مجود - هاي دلالي (فيديو كليب ) | قنوات أخرى

مراد مجود - هاي دلالي (فيديو كليب )

بالفيديو:الوجه الآخر للملتقى الوطني للشبيبة البجيدي..مضاربة خايبة و إهانة الصحافيين | خارج البلاطو

بالفيديو:الوجه الآخر للملتقى الوطني للشبيبة البجيدي..مضاربة خايبة و إهانة الصحافيين

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..الروينة في أكبر رونبوان في كازا..وها شنو واقع | حوادث و حقوق
منذ 7 دقائق

عاجل..الروينة في أكبر رونبوان في كازا..وها شنو واقع

فيديو صادم داخل طائرة أمريكية.. اهتزازات قوية وتحطم بعض أجزائها الداخلية | دولي

فيديو صادم داخل طائرة أمريكية.. اهتزازات قوية وتحطم بعض أجزائها الداخلية

بالفيديو.. عروض الزواج تتقاطر على بنت القنيطرة اللي بغات تزوج | مجتمع

بالفيديو.. عروض الزواج تتقاطر على بنت القنيطرة اللي بغات تزوج

موقع Born2Invest المتخصص...الملك محمد السادس أنقذ المغرب من الفقر | بوليتيك

موقع "Born2Invest" المتخصص...الملك محمد السادس أنقذ المغرب من الفقر

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.