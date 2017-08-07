خطير وبالصور.. البوليس طلق القرطاس على الشاب اللي ذبح جداه بسلا+تفاصيل جد مروعة ﻿

في جديد جريمة سلا التي كانت ''شوف تيفي'' سباقة للكشف عن تفاصيلها الأولى، فقد أفادت المديرية العامة للأمن الوطني، أن شرطيا يعمل بفرقة الدراجين بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا،اضطر صباح اليوم الاثنين،

"شوف تيفي"

في جديد جريمة سلا التي كانت "شوف تيفي" سباقة للكشف عن تفاصيلها الأولى، فقد أفادت المديرية العامة للأمن الوطني، أن شرطيا يعمل بفرقة الدراجين بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا،اضطر صباح اليوم الاثنين، إلى إطلاق رصاصة تحذيرية من مسدسه الوظيفي خلال عملية توقيف شخص تظهر عليه علامات الخلل العقلي، والذي كان في حالة غير طبيعية وعرض حياة عناصر الشرطة للخطر، كما عرض حياة سيدة من أفراد عائلته لاعتداء جسدي خطير نجم عنه الوفاة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث فقد توصلت مصالح الأمن بإشعار مفاده أن شخصا يعاني من اضطرابات عقلية دخل في حالة اندفاع قوية داخل مسكن عائلته قبل أن يلحق أضرارا مادية بسيارة خاصة، ويصيب أحد جيرانه بجرح طفيف، ويعرض سيدة من عائلته، تبلغ من العمر حوالي 70 سنة، لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض نجم عنه الوفاة.

وأضاف البلاغ أن أحد عناصر الشرطة اضطر إلى إطلاق رصاصة تحذيرية من مسدسه الوظيفي خلال هذا التدخل الأمني، مما أسفر عن توقيف المعني بالأمر، وتحييد الخطر الناتج عنه، كما تم حجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء، والذي أسفر أيضا عن إصابة شرطي بجرح على مستوى الأنف.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما تم إيداع جثة الهالكة بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي.