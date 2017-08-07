 خطير وبالصور.. البوليس طلق القرطاس على الشاب اللي ذبح جداه بسلا+تفاصيل جد مروعة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مؤلم..حادثة خطيرة بين أزمور والجديدة تودي بحياة شاب +فيديو | حوادث و حقوق

مؤلم..حادثة خطيرة بين أزمور والجديدة تودي بحياة شاب +فيديو

خطير وبالصورة.. إخراج مجموعة من الجثت من قبورها بمقبرة باشتوكة أيت باها والقضية يمكن فيها السحر والشعوذة | حوادث و حقوق

خطير وبالصورة.. إخراج مجموعة من الجثت من قبورها بمقبرة باشتوكة أيت باها والقضية يمكن فيها السحر

خطير وبالصور.. البوليس طلق القرطاس على الشاب اللي ذبح جداه بسلا+تفاصيل جد مروعة | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. البوليس طلق القرطاس على الشاب اللي ذبح جداه بسلا+تفاصيل جد مروعة

بالصورة.. عملية كريساج هوليودية جد خطيرة وها كيفاش تمت سرقة 30 مليون من مواطن كان في طريقه للبنك بالعيون | حوادث و حقوق

بالصورة.. عملية كريساج هوليودية جد خطيرة وها كيفاش تمت سرقة 30 مليون من مواطن كان في طريقه للبنك

مثـــير..اعتقال رجل إطفاء متطوع أشعل حرائق لكسب المال | دولي

مثـــير..اعتقال رجل إطفاء متطوع أشعل حرائق لكسب المال

بعد مهندس فاس.. موظف بمندوبية وزارة التجارة والصناعة يتحول إلى مُتشرد بمراكش | حوادث و حقوق

بعد مهندس فاس.. موظف بمندوبية وزارة التجارة والصناعة يتحول إلى مُتشرد بمراكش

يا ربي السلامة.. مياه شاطئ تيفنيت باشتوكة ايت باها تبتلع شقيقتين..والموت يخطف إحداهما | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. مياه شاطئ تيفنيت باشتوكة ايت باها تبتلع شقيقتين..والموت يخطف إحداهما

بعد أسابيع..شوفو أشنو دار المهندس المتشرد في مركز الرعاية الاجتماعية بفاس | مجتمع

بعد أسابيع..شوفو أشنو دار المهندس المتشرد في مركز الرعاية الاجتماعية بفاس

حصري..رجال الحموشي يشدون الرحال إلى الولايات المتحدة الأمريكية..و ها علاش | بوليتيك

حصري..رجال الحموشي يشدون الرحال إلى الولايات المتحدة الأمريكية..و ها علاش

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

خطير وبالصور.. البوليس طلق القرطاس على الشاب اللي ذبح جداه بسلا+تفاصيل جد مروعة

بتاريــخ : 7 غشت 2017 / 17:10 خطير وبالصور.. البوليس طلق القرطاس على الشاب اللي ذبح جداه بسلا+تفاصيل جد مروعة | حوادث و حقوق
خطير وبالصور.. البوليس طلق القرطاس على الشاب اللي ذبح جداه بسلا+تفاصيل جد مروعة
في جديد جريمة سلا التي كانت ''شوف تيفي'' سباقة للكشف عن تفاصيلها الأولى، فقد أفادت المديرية العامة للأمن الوطني، أن شرطيا يعمل بفرقة الدراجين بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا،اضطر صباح اليوم الاثنين،

"شوف تيفي"

في جديد جريمة سلا التي كانت "شوف تيفي" سباقة للكشف عن تفاصيلها الأولى، فقد أفادت المديرية العامة للأمن الوطني، أن شرطيا يعمل بفرقة الدراجين بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا،اضطر صباح اليوم الاثنين، إلى إطلاق رصاصة تحذيرية من مسدسه الوظيفي خلال عملية توقيف شخص تظهر عليه علامات الخلل العقلي، والذي كان في حالة غير طبيعية وعرض حياة عناصر الشرطة للخطر، كما عرض حياة سيدة من أفراد عائلته لاعتداء جسدي خطير نجم عنه الوفاة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث فقد توصلت مصالح الأمن بإشعار مفاده أن شخصا يعاني من اضطرابات عقلية دخل في حالة اندفاع قوية داخل مسكن عائلته قبل أن يلحق أضرارا مادية بسيارة خاصة، ويصيب أحد جيرانه بجرح طفيف، ويعرض سيدة من عائلته، تبلغ من العمر حوالي 70 سنة، لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض نجم عنه الوفاة.

وأضاف البلاغ أن أحد عناصر الشرطة اضطر إلى إطلاق رصاصة تحذيرية من مسدسه الوظيفي خلال هذا التدخل الأمني، مما أسفر عن توقيف المعني بالأمر، وتحييد الخطر الناتج عنه، كما تم حجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء، والذي أسفر أيضا عن إصابة شرطي بجرح على مستوى الأنف.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما تم إيداع جثة الهالكة بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الشرطة الخطر سلاح

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مؤلم..حادثة خطيرة بين أزمور والجديدة تودي بحياة شاب +فيديو | حوادث و حقوق

مؤلم..حادثة خطيرة بين أزمور والجديدة تودي بحياة شاب +فيديو

خطير وبالصورة.. إخراج مجموعة من الجثت من قبورها بمقبرة باشتوكة أيت باها والقضية يمكن فيها السحر والشعوذة | حوادث و حقوق

خطير وبالصورة.. إخراج مجموعة من الجثت من قبورها بمقبرة باشتوكة أيت باها والقضية يمكن فيها السحر والشعوذة

بالصورة.. عملية كريساج هوليودية جد خطيرة وها كيفاش تمت سرقة 30 مليون من مواطن كان في طريقه للبنك بالعيون | حوادث و حقوق

بالصورة.. عملية كريساج هوليودية جد خطيرة وها كيفاش تمت سرقة 30 مليون من مواطن كان في طريقه للبنك بالعيون

بعد مهندس فاس.. موظف بمندوبية وزارة التجارة والصناعة يتحول إلى مُتشرد بمراكش | حوادث و حقوق

بعد مهندس فاس.. موظف بمندوبية وزارة التجارة والصناعة يتحول إلى مُتشرد بمراكش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مراد مجود - هاي دلالي (فيديو كليب ) | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

مراد مجود - هاي دلالي (فيديو كليب )

بالفيديو:الوجه الآخر للملتقى الوطني للشبيبة البجيدي..مضاربة خايبة و إهانة الصحافيين | خارج البلاطو

بالفيديو:الوجه الآخر للملتقى الوطني للشبيبة البجيدي..مضاربة خايبة و إهانة الصحافيين

بنكيران للمسؤولين..رجعو الخطاب الملكي راكم دايرين 5 أشهر ديال البلوكاج وخاصكم تحاسبو | خارج البلاطو

بنكيران للمسؤولين..رجعو الخطاب الملكي راكم دايرين 5 أشهر ديال البلوكاج وخاصكم تحاسبو

عادل الميلودي يهنئ الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش بهذه الطريقة | خارج البلاطو

عادل الميلودي يهنئ الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش بهذه الطريقة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مؤلم..حادثة خطيرة بين أزمور والجديدة تودي بحياة شاب +فيديو | حوادث و حقوق
منذ 18 دقيقة

مؤلم..حادثة خطيرة بين أزمور والجديدة تودي بحياة شاب +فيديو

خطير وبالصورة.. إخراج مجموعة من الجثت من قبورها بمقبرة باشتوكة أيت باها والقضية يمكن فيها السحر والشعوذة | حوادث و حقوق

خطير وبالصورة.. إخراج مجموعة من الجثت من قبورها بمقبرة باشتوكة أيت باها والقضية يمكن فيها السحر

خطير وبالصور.. البوليس طلق القرطاس على الشاب اللي ذبح جداه بسلا+تفاصيل جد مروعة | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. البوليس طلق القرطاس على الشاب اللي ذبح جداه بسلا+تفاصيل جد مروعة

بالصورة.. عملية كريساج هوليودية جد خطيرة وها كيفاش تمت سرقة 30 مليون من مواطن كان في طريقه للبنك بالعيون | حوادث و حقوق

بالصورة.. عملية كريساج هوليودية جد خطيرة وها كيفاش تمت سرقة 30 مليون من مواطن كان في طريقه للبنك

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.