 بالصورة.. عملية كريساج هوليودية جد خطيرة وها كيفاش تمت سرقة 30 مليون من مواطن كان في طريقه للبنك بالعيون ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مؤلم..حادثة خطيرة بين أزمور والجديدة تودي بحياة شاب +فيديو | حوادث و حقوق

مؤلم..حادثة خطيرة بين أزمور والجديدة تودي بحياة شاب +فيديو

خطير وبالصورة.. إخراج مجموعة من الجثت من قبورها بمقبرة باشتوكة أيت باها والقضية يمكن فيها السحر والشعوذة | حوادث و حقوق

خطير وبالصورة.. إخراج مجموعة من الجثت من قبورها بمقبرة باشتوكة أيت باها والقضية يمكن فيها السحر

خطير وبالصور.. البوليس طلق القرطاس على الشاب اللي ذبح جداه بسلا+تفاصيل جد مروعة | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. البوليس طلق القرطاس على الشاب اللي ذبح جداه بسلا+تفاصيل جد مروعة

بالصورة.. عملية كريساج هوليودية جد خطيرة وها كيفاش تمت سرقة 30 مليون من مواطن كان في طريقه للبنك بالعيون | حوادث و حقوق

بالصورة.. عملية كريساج هوليودية جد خطيرة وها كيفاش تمت سرقة 30 مليون من مواطن كان في طريقه للبنك

مثـــير..اعتقال رجل إطفاء متطوع أشعل حرائق لكسب المال | دولي

مثـــير..اعتقال رجل إطفاء متطوع أشعل حرائق لكسب المال

بعد مهندس فاس.. موظف بمندوبية وزارة التجارة والصناعة يتحول إلى مُتشرد بمراكش | حوادث و حقوق

بعد مهندس فاس.. موظف بمندوبية وزارة التجارة والصناعة يتحول إلى مُتشرد بمراكش

يا ربي السلامة.. مياه شاطئ تيفنيت باشتوكة ايت باها تبتلع شقيقتين..والموت يخطف إحداهما | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. مياه شاطئ تيفنيت باشتوكة ايت باها تبتلع شقيقتين..والموت يخطف إحداهما

بعد أسابيع..شوفو أشنو دار المهندس المتشرد في مركز الرعاية الاجتماعية بفاس | مجتمع

بعد أسابيع..شوفو أشنو دار المهندس المتشرد في مركز الرعاية الاجتماعية بفاس

حصري..رجال الحموشي يشدون الرحال إلى الولايات المتحدة الأمريكية..و ها علاش | بوليتيك

حصري..رجال الحموشي يشدون الرحال إلى الولايات المتحدة الأمريكية..و ها علاش

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

بالصورة.. عملية كريساج هوليودية جد خطيرة وها كيفاش تمت سرقة 30 مليون من مواطن كان في طريقه للبنك بالعيون

بتاريــخ : 7 غشت 2017 / 17:02 بالصورة.. عملية كريساج هوليودية جد خطيرة وها كيفاش تمت سرقة 30 مليون من مواطن كان في طريقه للبنك بالعيون | حوادث و حقوق
بالصورة.. عملية كريساج هوليودية جد خطيرة وها كيفاش تمت سرقة 30 مليون من مواطن كان في طريقه للبنك بالعيون
شهدت مدينة العيون منتصف نهار يومه الاثنين، عملية سرقة بطريقة هوليودية، قامت خلالها عصابة على متن سيارة خفيفة بسرقة 30 مليون سنتيم من صاحبها الذي كان في طريقه إلى وكالة بنكية من أجل إيداعها بها.

"شوف تيفي"

شهدت مدينة العيون منتصف نهار يومه الاثنين، عملية سرقة بطريقة هوليودية، قامت خلالها عصابة على متن سيارة خفيفة بسرقة 30 مليون سنتيم من صاحبها الذي كان في طريقه إلى وكالة بنكية من أجل إيداعها بها.

وحسب مصادر من العيون فإن الضحية، كان على سيارة من نوع "كونكو" ومباشرة بعد وصوله لمحطة بنزين، قبل أن يتفاجأ بسيارة من نوع "نيسان" تهاجمه وتسرق المبلغ المذكور منه بالقوة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وأضافت المصادر ذاتها أن الضحية، سارع إلى إبلاغ المصالح الأمنية التي حلت إلى عين المكان، وفتحت تحقيقا للكشف عن هوية أفراد هذه العصابة.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السلاح الأبيض المصالح الأمنية العيون

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مؤلم..حادثة خطيرة بين أزمور والجديدة تودي بحياة شاب +فيديو | حوادث و حقوق

مؤلم..حادثة خطيرة بين أزمور والجديدة تودي بحياة شاب +فيديو

خطير وبالصورة.. إخراج مجموعة من الجثت من قبورها بمقبرة باشتوكة أيت باها والقضية يمكن فيها السحر والشعوذة | حوادث و حقوق

خطير وبالصورة.. إخراج مجموعة من الجثت من قبورها بمقبرة باشتوكة أيت باها والقضية يمكن فيها السحر والشعوذة

خطير وبالصور.. البوليس طلق القرطاس على الشاب اللي ذبح جداه بسلا+تفاصيل جد مروعة | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. البوليس طلق القرطاس على الشاب اللي ذبح جداه بسلا+تفاصيل جد مروعة

بعد مهندس فاس.. موظف بمندوبية وزارة التجارة والصناعة يتحول إلى مُتشرد بمراكش | حوادث و حقوق

بعد مهندس فاس.. موظف بمندوبية وزارة التجارة والصناعة يتحول إلى مُتشرد بمراكش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مراد مجود - هاي دلالي (فيديو كليب ) | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

مراد مجود - هاي دلالي (فيديو كليب )

بالفيديو:الوجه الآخر للملتقى الوطني للشبيبة البجيدي..مضاربة خايبة و إهانة الصحافيين | خارج البلاطو

بالفيديو:الوجه الآخر للملتقى الوطني للشبيبة البجيدي..مضاربة خايبة و إهانة الصحافيين

بنكيران للمسؤولين..رجعو الخطاب الملكي راكم دايرين 5 أشهر ديال البلوكاج وخاصكم تحاسبو | خارج البلاطو

بنكيران للمسؤولين..رجعو الخطاب الملكي راكم دايرين 5 أشهر ديال البلوكاج وخاصكم تحاسبو

عادل الميلودي يهنئ الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش بهذه الطريقة | خارج البلاطو

عادل الميلودي يهنئ الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش بهذه الطريقة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مؤلم..حادثة خطيرة بين أزمور والجديدة تودي بحياة شاب +فيديو | حوادث و حقوق
منذ 26 دقيقة

مؤلم..حادثة خطيرة بين أزمور والجديدة تودي بحياة شاب +فيديو

خطير وبالصورة.. إخراج مجموعة من الجثت من قبورها بمقبرة باشتوكة أيت باها والقضية يمكن فيها السحر والشعوذة | حوادث و حقوق

خطير وبالصورة.. إخراج مجموعة من الجثت من قبورها بمقبرة باشتوكة أيت باها والقضية يمكن فيها السحر

خطير وبالصور.. البوليس طلق القرطاس على الشاب اللي ذبح جداه بسلا+تفاصيل جد مروعة | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. البوليس طلق القرطاس على الشاب اللي ذبح جداه بسلا+تفاصيل جد مروعة

بالصورة.. عملية كريساج هوليودية جد خطيرة وها كيفاش تمت سرقة 30 مليون من مواطن كان في طريقه للبنك بالعيون | حوادث و حقوق

بالصورة.. عملية كريساج هوليودية جد خطيرة وها كيفاش تمت سرقة 30 مليون من مواطن كان في طريقه للبنك

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.