بالصورة.. عملية كريساج هوليودية جد خطيرة وها كيفاش تمت سرقة 30 مليون من مواطن كان في طريقه للبنك بالعيون ﻿

شهدت مدينة العيون منتصف نهار يومه الاثنين، عملية سرقة بطريقة هوليودية، قامت خلالها عصابة على متن سيارة خفيفة بسرقة 30 مليون سنتيم من صاحبها الذي كان في طريقه إلى وكالة بنكية من أجل إيداعها بها.

"شوف تيفي"

شهدت مدينة العيون منتصف نهار يومه الاثنين، عملية سرقة بطريقة هوليودية، قامت خلالها عصابة على متن سيارة خفيفة بسرقة 30 مليون سنتيم من صاحبها الذي كان في طريقه إلى وكالة بنكية من أجل إيداعها بها.

وحسب مصادر من العيون فإن الضحية، كان على سيارة من نوع "كونكو" ومباشرة بعد وصوله لمحطة بنزين، قبل أن يتفاجأ بسيارة من نوع "نيسان" تهاجمه وتسرق المبلغ المذكور منه بالقوة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وأضافت المصادر ذاتها أن الضحية، سارع إلى إبلاغ المصالح الأمنية التي حلت إلى عين المكان، وفتحت تحقيقا للكشف عن هوية أفراد هذه العصابة.