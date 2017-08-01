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مثـــير..اعتقال رجل إطفاء متطوع أشعل حرائق لكسب المال

بتاريــخ : 7 غشت 2017 / 16:54 مثـــير..اعتقال رجل إطفاء متطوع أشعل حرائق لكسب المال | دولي
مثـــير..اعتقال رجل إطفاء متطوع أشعل حرائق لكسب المال
أعلنت الشرطة الإيطالية، اليوم الاثنين، أنها اعتقلت رجل إطفاء متطوع من صقلية أشعل الحرائق وأجرى مكالمات وهمية لكسب المال مقابل الاستجابة والمشاركة في إطفاء تلك الحرائق.

''شوف تيفي'':

أعلنت الشرطة الإيطالية، اليوم الاثنين، أنها اعتقلت رجل إطفاء متطوع من صقلية أشعل الحرائق وأجرى مكالمات وهمية لكسب المال مقابل الاستجابة والمشاركة في إطفاء تلك الحرائق.

وقامت الشرطة بالتحقيق مع 15 شخصا بالقرب من بلدة راجوزا الجنوبية الشرقية تعتقد أنهم تآمروا لإشعال حرائق أو الإبلاغ عن حرائق وهمية للحصول على مقابل نقدي يبلغ 10 أورو في الساعة مقابل تعاملهم مع الطوارئ.

وقالت الشرطة، في بيان، إن المجموعة أثارت الشكوك بعدما استجابت لنحو 120 حادث مقارنة مع 40 حادثا تعاملت معها مجموعات أخرى في الفترة الزمنية نفسها، مضيفة أن زعيم العصابة يعتبر خطيرا بدرجة تبرر وضعه رهن الإقامة الجبرية لاستمراره في إشعال الحرائق بعدما توقف الآخرون.

وتتعرض مساحات واسعة من إيطاليا لدرجات حرارة عالية وموجة جفاف طويلة، لكن السلطات أشارت إلى أن حرائق الغابات في بعض المناطق كانت متعمدة.

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