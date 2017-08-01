بعد أسابيع..شوفو أشنو دار المهندس المتشرد في مركز الرعاية الاجتماعية بفاس ﻿

متابعة منا لموضوع المهندس المتشرد بفاس، علمت ''شوف تيفي'' ،أن عبد الفتاح'' مهندس الدولة الذي كان يعيش حياة التشرد، يرغب في مغادرة مركز الرعاية الاجتماعية راس الما بمدينة فاس.

شوف تيفي:

متابعة منا لموضوع المهندس المتشرد بفاس، علمت "شوف تيفي" ،أن عبد الفتاح" مهندس الدولة الذي كان يعيش حياة التشرد، يرغب في مغادرة مركز الرعاية الاجتماعية راس الما بمدينة فاس.

و قالت مصادرنا، إن عبد الفتاح يُصاب بنوبات هيستيرية داخل المركز و يطالب بالخروج إلى الشارع و معاينة سيارته التي كانت تلازمه عندما كان يعيش التشرد بإحدى الغابات بالعاصمة العلمية.

و معلوم أن عبد الفتاح و بعد أن سلطت "شوف تيفي" الأضواء على حياته، يحصل على الرعاية المطلوبة داخل المصحة بعدما قام المكلفين بتنظيفه وبحلاقة لحيته.



