بعد أسابيع..شوفو أشنو دار المهندس المتشرد في مركز الرعاية الاجتماعية بفاس ﻿

شوف تيفي:
متابعة منا لموضوع المهندس المتشرد بفاس، علمت "شوف تيفي" ،أن عبد الفتاح" مهندس الدولة الذي كان يعيش حياة التشرد، يرغب في مغادرة مركز الرعاية الاجتماعية راس الما بمدينة فاس.
و قالت مصادرنا، إن عبد الفتاح يُصاب بنوبات هيستيرية داخل المركز و يطالب بالخروج إلى الشارع و معاينة سيارته التي كانت تلازمه عندما كان يعيش التشرد بإحدى الغابات بالعاصمة العلمية.
و معلوم أن عبد الفتاح و بعد أن سلطت "شوف تيفي" الأضواء على حياته، يحصل على الرعاية المطلوبة داخل المصحة بعدما قام المكلفين بتنظيفه وبحلاقة لحيته.