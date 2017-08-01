حصري..رجال الحموشي يشدون الرحال إلى الولايات المتحدة الأمريكية..و ها علاش ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن رجال أمن تابعين للمديرية العامة للأمن الوطني، من المنتظر أن يشدوا الرحال خلال الأيام القليلة المقبلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك من أجل المشاركة في دورة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن رجال أمن تابعين للمديرية العامة للأمن الوطني، من المنتظر أن يشدوا الرحال خلال الأيام القليلة المقبلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك من أجل المشاركة في دورة تكوينية وتدريبية.

وأوضح المصدر ذاته بأن رجال الأمن المعنيين بهذه الدورة، يعملون في مختلف ولايات الأمن بالمغرب، وخاصة أولئك العاملون في التواصل، مشيرا إلى أن هذه الدورة ستجري فعالياتها بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأكد ذات المصدر أن هذه الدورة، تدخل ضمن الاتفاقية الأمنية المبرمة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية والتي سيحصل خلالها الأمنييون المغاربة على تكوين جديد من أجل تطوير مهاراتهم ومكتسباتهم الأمنية.