مثير: الشيخ السلفي الفيزازي يظهر حليق اللحية ولا شعرة واحدة في وجهه ﻿

نشرعبد الحليم الفيزازي صبيحة يومه 7 غشت 2017، صورة قديمة عبر صفحته الشخصية بالفايسبوك وفي الصورة رجل غير ملتحي يحمل ابنه الصغير في يده.

"شوف تيفي"

نشرعبد الحليم الفيزازي صبيحة يومه 7 غشت 2017، صورة قديمة عبر صفحته الشخصية بالفايسبوك وفي الصورة رجل غير ملتحي يحمل ابنه الصغير في يده.

وقال عبد الحليم في تعليق له على الصورة "صديقكم عبد الحليم في يد أبيه..حينما كنت صفحة بيضاء..خالية من الحروف السوداء.." مشيرا أن الصورة تعود لوالده الشيخ الفيزازي أحد رموز التيار السلفي بالمغرب .

ويعتبر الفيزازي من مشاهير شيوخ المغرب اعتقل على إثرتفجيرات الدار البيضاء 2003، وحكمت عليه المحكمة بالسجن 30 عاما، وحين اندلعت أحداث 2011 نال الشيخ الفزازي عفوا ملكيا من قبل الملك محمد السادس، ويصنف محمد الفزازي تارة ضمن السلفية الجهادية وتارة ضمن المعتدلة لكنه يصرح برفضه لهذه التصنيفات ويكتفي بأنه مسلم فقط.