صادم: حصل ختو مع صاحبو فدار الدعارة بالمحمدية وهاشنو وقع ليه.. ﻿

علمت'' شوف تيفي'' أن شابا ينحدر من عائلة محافظة وسط مدينة الدارالبيضاء، نقل على وجه السرعة إلى مصحة خاصة نواحي المحمدية و أصيب بشلل نصفي أفقده القدرة على الحركة.

شوف تيفي:

علمت" شوف تيفي" أن شابا ينحدر من عائلة محافظة وسط مدينة الدارالبيضاء، نقل على وجه السرعة إلى مصحة خاصة نواحي المحمدية و أصيب بشلل نصفي أفقده القدرة على الحركة.

و يعود سبب إغماء الشاب بعدما ضبط شقيقته الصغرى في دار للدعارة رفقة شاب كانت تربطه به علاقة صداقة قبل أن تنشب بينهما مشاكل وصلت إلى حد الانتقام.

و حسب مصادرنا،تلقى الشاب مكالمة هاتفية تُخبره بوجود أخته في دار للدعارة نواحي المحمدية، و بعدما ترصد شقيقته لمحها تخرج رفقة الشاب الذي فر من عين المكان بينما أصيب المعني بالأمر بغيبوبة أفقدته النطق.