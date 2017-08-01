 صادم: حصل ختو مع صاحبو فدار الدعارة بالمحمدية وهاشنو وقع ليه.. ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مؤلم..حادثة خطيرة بين أزمور والجديدة تودي بحياة شاب +فيديو | حوادث و حقوق

مؤلم..حادثة خطيرة بين أزمور والجديدة تودي بحياة شاب +فيديو

خطير وبالصورة.. إخراج مجموعة من الجثت من قبورها بمقبرة باشتوكة أيت باها والقضية يمكن فيها السحر والشعوذة | حوادث و حقوق

خطير وبالصورة.. إخراج مجموعة من الجثت من قبورها بمقبرة باشتوكة أيت باها والقضية يمكن فيها السحر

خطير وبالصور.. البوليس طلق القرطاس على الشاب اللي ذبح جداه بسلا+تفاصيل جد مروعة | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. البوليس طلق القرطاس على الشاب اللي ذبح جداه بسلا+تفاصيل جد مروعة

بالصورة.. عملية كريساج هوليودية جد خطيرة وها كيفاش تمت سرقة 30 مليون من مواطن كان في طريقه للبنك بالعيون | حوادث و حقوق

بالصورة.. عملية كريساج هوليودية جد خطيرة وها كيفاش تمت سرقة 30 مليون من مواطن كان في طريقه للبنك

مثـــير..اعتقال رجل إطفاء متطوع أشعل حرائق لكسب المال | دولي

مثـــير..اعتقال رجل إطفاء متطوع أشعل حرائق لكسب المال

بعد مهندس فاس.. موظف بمندوبية وزارة التجارة والصناعة يتحول إلى مُتشرد بمراكش | حوادث و حقوق

بعد مهندس فاس.. موظف بمندوبية وزارة التجارة والصناعة يتحول إلى مُتشرد بمراكش

يا ربي السلامة.. مياه شاطئ تيفنيت باشتوكة ايت باها تبتلع شقيقتين..والموت يخطف إحداهما | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. مياه شاطئ تيفنيت باشتوكة ايت باها تبتلع شقيقتين..والموت يخطف إحداهما

بعد أسابيع..شوفو أشنو دار المهندس المتشرد في مركز الرعاية الاجتماعية بفاس | مجتمع

بعد أسابيع..شوفو أشنو دار المهندس المتشرد في مركز الرعاية الاجتماعية بفاس

حصري..رجال الحموشي يشدون الرحال إلى الولايات المتحدة الأمريكية..و ها علاش | بوليتيك

حصري..رجال الحموشي يشدون الرحال إلى الولايات المتحدة الأمريكية..و ها علاش

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

صادم: حصل ختو مع صاحبو فدار الدعارة بالمحمدية وهاشنو وقع ليه..

بتاريــخ : 7 غشت 2017 / 16:16 صادم: حصل ختو مع صاحبو فدار الدعارة بالمحمدية وهاشنو وقع ليه.. | حوادث و حقوق
صادم: حصل ختو مع صاحبو فدار الدعارة بالمحمدية وهاشنو وقع ليه..
علمت'' شوف تيفي'' أن شابا ينحدر من عائلة محافظة وسط مدينة الدارالبيضاء، نقل على وجه السرعة إلى مصحة خاصة نواحي المحمدية و أصيب بشلل نصفي أفقده القدرة على الحركة.

شوف تيفي:

علمت" شوف تيفي" أن شابا ينحدر من عائلة محافظة وسط مدينة الدارالبيضاء، نقل على وجه السرعة إلى مصحة خاصة نواحي المحمدية و أصيب بشلل نصفي أفقده القدرة على الحركة.

و يعود سبب إغماء الشاب بعدما ضبط شقيقته الصغرى في دار للدعارة رفقة شاب كانت تربطه به علاقة صداقة قبل أن تنشب بينهما مشاكل وصلت إلى حد الانتقام.

و حسب مصادرنا،تلقى الشاب مكالمة هاتفية تُخبره بوجود أخته في دار للدعارة نواحي المحمدية، و بعدما ترصد شقيقته لمحها تخرج رفقة الشاب الذي فر من عين المكان بينما أصيب المعني بالأمر بغيبوبة أفقدته النطق.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الدعارة المحمدية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مؤلم..حادثة خطيرة بين أزمور والجديدة تودي بحياة شاب +فيديو | حوادث و حقوق

مؤلم..حادثة خطيرة بين أزمور والجديدة تودي بحياة شاب +فيديو

خطير وبالصورة.. إخراج مجموعة من الجثت من قبورها بمقبرة باشتوكة أيت باها والقضية يمكن فيها السحر والشعوذة | حوادث و حقوق

خطير وبالصورة.. إخراج مجموعة من الجثت من قبورها بمقبرة باشتوكة أيت باها والقضية يمكن فيها السحر والشعوذة

خطير وبالصور.. البوليس طلق القرطاس على الشاب اللي ذبح جداه بسلا+تفاصيل جد مروعة | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. البوليس طلق القرطاس على الشاب اللي ذبح جداه بسلا+تفاصيل جد مروعة

بالصورة.. عملية كريساج هوليودية جد خطيرة وها كيفاش تمت سرقة 30 مليون من مواطن كان في طريقه للبنك بالعيون | حوادث و حقوق

بالصورة.. عملية كريساج هوليودية جد خطيرة وها كيفاش تمت سرقة 30 مليون من مواطن كان في طريقه للبنك بالعيون

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مراد مجود - هاي دلالي (فيديو كليب ) | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

مراد مجود - هاي دلالي (فيديو كليب )

بالفيديو:الوجه الآخر للملتقى الوطني للشبيبة البجيدي..مضاربة خايبة و إهانة الصحافيين | خارج البلاطو

بالفيديو:الوجه الآخر للملتقى الوطني للشبيبة البجيدي..مضاربة خايبة و إهانة الصحافيين

بنكيران للمسؤولين..رجعو الخطاب الملكي راكم دايرين 5 أشهر ديال البلوكاج وخاصكم تحاسبو | خارج البلاطو

بنكيران للمسؤولين..رجعو الخطاب الملكي راكم دايرين 5 أشهر ديال البلوكاج وخاصكم تحاسبو

عادل الميلودي يهنئ الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش بهذه الطريقة | خارج البلاطو

عادل الميلودي يهنئ الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش بهذه الطريقة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مؤلم..حادثة خطيرة بين أزمور والجديدة تودي بحياة شاب +فيديو | حوادث و حقوق
منذ 24 دقيقة

مؤلم..حادثة خطيرة بين أزمور والجديدة تودي بحياة شاب +فيديو

خطير وبالصورة.. إخراج مجموعة من الجثت من قبورها بمقبرة باشتوكة أيت باها والقضية يمكن فيها السحر والشعوذة | حوادث و حقوق

خطير وبالصورة.. إخراج مجموعة من الجثت من قبورها بمقبرة باشتوكة أيت باها والقضية يمكن فيها السحر

خطير وبالصور.. البوليس طلق القرطاس على الشاب اللي ذبح جداه بسلا+تفاصيل جد مروعة | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. البوليس طلق القرطاس على الشاب اللي ذبح جداه بسلا+تفاصيل جد مروعة

بالصورة.. عملية كريساج هوليودية جد خطيرة وها كيفاش تمت سرقة 30 مليون من مواطن كان في طريقه للبنك بالعيون | حوادث و حقوق

بالصورة.. عملية كريساج هوليودية جد خطيرة وها كيفاش تمت سرقة 30 مليون من مواطن كان في طريقه للبنك

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.