''بنكيران'' يعز ''حميد شباط'' ويقصف ''الياس العماري'' و''ادريس لشكر'' ﻿

خلال اجتماع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ''عبد الإله بنكيران '' بأعضاء شبيبة حزبه في الملتقى الشبابي 13 ليلة أمس وانطلاق أشغال الملتقى صبيحة هذا اليوم 7 غشت 2017 ، عرج ''بنكيران ''بالنقاش للإجابة عن

''شوف تيفي''

خلال اجتماع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ''عبد الإله بنكيران '' بأعضاء شبيبة حزبه في الملتقى الشبابي 13 ليلة أمس وانطلاق أشغال الملتقى صبيحة هذا اليوم 7 غشت 2017 ، عرج ''بنكيران ''بالنقاش للإجابة عن تساؤلات أعضاء حزبه وقصف بعض زعماء الأحزاب.

وفي مجمل تدخلاته كان قاسيا على زعماء بعض الأحزاب السياسية واصفا إياها بصنيعة الإدارة، والتي لا تحمل مشروعا مجتمعيا حقيقيا للمغاربة على حد قوله ، وفي هذا الصدد أشار ''بنكيران'' الى حزب الأصالة والمعاصرة وسجل عليه الغياب في ملف الريف، ونسب تراجع عمل الأحزاب السياسية خلال الاحتجاجات التي يعرفها إقليم الحسيمة، الى الأمين العام لحزب البام ورئيس جهة فاس مكناس قائلا: ''أين هو الحزب المعلوم من الاحتجاجات في الريف؟ الريف يغلي وهم في أمريكا يبحثون عن المستثمرين''

وأضاف ''بنكيران'' أن حزب الاستقلال أقرب الأحزاب الى حزب المصباح، وانه جد متأسف لما حصل عندما أراد أن يشتغل الى جانب حزب وطني من طينة حزب الإستقلال وقال : ''رفضنا أن نتخلى عن حزب الاستقلال إلا عندما قدم لنا مبرر زلة موريتانيا'' وفي ذات السياق أردف أنا أستسمح من حزب الاستقلال، حتى لا أقول اعتذر له، وصبيحة هذا اليوم لوح خلال إجابته على تساؤلات أحد صقور حزبه أن '' شباط'' فهم الدرس وأصبح من كبار المناصرين ولهذا انتهى الماضي الذي كان سيئا مع زعيم حزب الاستقلال وفتح صفحة جديدة متمنيا خروج حزب علال الفاسي مما يعانيه من مشاكل داخلية وخارجية.

ولم يفوت ''بنكيران'' الفرصة لتوجيه أصابع الإتهام لقيادة حزب ''الوردة''، مشددا على طريقة تعيين رئيس مجلس النواب، متسائلا في ذات الوقت ''كيف أن يكون رئيس البرلمان من حزب حصل على 24 مقعدا؟ مضيفا ''لكننا تنازلنا من أجل استمرار الإصلاحات،وعلى الأقل لم أكن حاضرا على دخول الاتحاد الاشتراكي للحكومة''.