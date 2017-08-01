حصاد: ''الأساتذة اليساريون'' أكثر المتغيبين عن الحصص الدراسية للتلاميذ ﻿

شن وزير التربية الوطنية محمد حصاد هجوما عنيفا ضد من أسماهم ''بالمناضلين اليساريين'' داخل أسلاك التعليم مصرحا بأنهم يتغيبون عن الحضور للحصص الدراسية لفائدة التلاميذ.



بوليتيك

شوف تيفي



شن وزير التربية الوطنية محمد حصاد هجوما عنيفا ضد من أسماهم ''بالمناضلين اليساريين'' داخل أسلاك التعليم مصرحا بأنهم يتغيبون عن الحضور للحصص الدراسية لفائدة التلاميذ.



وقال حصاد بمجلس النواب صبيحة اليوم أثناء الحديث عن الإستعدادات للدخول المدرسي المقبل، أنه وللأسف الشديد ''أن الأساتذة الأكثر تغيبا عن الحضور للقسم هم من يعتبرون أنفسهم مناضلين يساريين''.



وتحولت كلمة حصاد مباشرة بعد تناقلها من طرف بعض الفايسبوكيين إلى نقاش كبير بين الأطر التدريسية، حيث إعتبرت شخصيات نقابية أن حصاد يعني بشكل مباشر النقابات، التي ينخرط أغلب المنتسبين إليها إلى أحزاب ذات المرجعية الإشتراكية.





