 بالفيديو.. بنت اوباما محيحة في مهرجان موسيقي هي وصاحبتها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بنكيران يعز حميد شباط ويقصف الياس العماري وادريس لشكر | بوليتيك

''بنكيران'' يعز ''حميد شباط'' ويقصف ''الياس العماري'' و''ادريس لشكر''

بالفيديو..أول فيديو لحاتم عمور بعد ضجة تونس..تعرضت للنصب و المعاملة السيئة وهاشنو وقع‎ | بووز

بالفيديو..أول فيديو لحاتم عمور بعد ضجة تونس..تعرضت للنصب و المعاملة السيئة وهاشنو وقع‎

عاجل..فاجعة تهز الحسيمة+فيديو ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة تهز الحسيمة+فيديو ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة

رسميا: بن كيران يطلب المسامحة من حزب الإستقلال بسبب الحكومة | بوليتيك

رسميا: بن كيران يطلب ''المسامحة من حزب الإستقلال بسبب الحكومة

حصاد: الأساتذة اليساريون أكثر المتغيبين عن الحصص الدراسية للتلاميذ | بوليتيك

حصاد: ''الأساتذة اليساريون'' أكثر المتغيبين عن الحصص الدراسية للتلاميذ

بالصور.. كسيدة خايبة بزاف بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالصور.. كسيدة خايبة بزاف بالبيضاء

بالفيديو.. طبيب ينقذ رضیعا ب4 سیقان و3 أذرع و جھاز تناسلي إضافي | منوعات

بالفيديو.. طبيب ينقذ رضیعا ب4 سیقان و3 أذرع و جھاز تناسلي إضافي

بالفيديو.. بنت اوباما محيحة في مهرجان موسيقي هي وصاحبتها | منوعات

بالفيديو.. بنت اوباما محيحة في مهرجان موسيقي هي وصاحبتها

سعد لمجرد ممنوع من الظهور في وسائل الإعلام قبل إصدار جديده الفني let go | ثقافة و فنون

سعد لمجرد ممنوع من الظهور في وسائل الإعلام قبل إصدار جديده الفني '' let go''

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

بالفيديو.. بنت اوباما محيحة في مهرجان موسيقي هي وصاحبتها

بتاريــخ : 7 غشت 2017 / 14:36 بالفيديو.. بنت اوباما محيحة في مهرجان موسيقي هي وصاحبتها | منوعات
بالفيديو.. بنت اوباما محيحة في مهرجان موسيقي هي وصاحبتها
نشرت صحيفة ''ديلي ميل'' البريطانية لقطات لـ''ماليا أوباما''، ابنة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، وهي في وضع غريب بمهرجان ''لولابالوزا'' الموسيقي في شيكاغو.

شوف تيفي

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية لقطات لـ"ماليا أوباما"، ابنة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، وهي في وضع غريب بمهرجان "لولابالوزا" الموسيقي في شيكاغو.

ويظهر الفيديو، الذي نشرته الصحيفة البريطانية، نقلا عن موقع "TMZ Show" الأمريكي المتخصص بأخبار المشاهير، ماليا وصديقتها وهما يرقصان بعنف وتؤديان حركات بيديهما وتتدحرجان على الأرض على موسيقى الروك لفرقة لاس فيغاس.

وظهرت صديقة ماليا وهي تلقي نفسها على الأرض، بينما تتظاهر ابنة أوباما مازحة باللعب على الطبول، ثم تساعد صديقتها على النهوض.

وبحسب موقع "سبوتنيك"، ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها رصد ماليا وهي تقضي وقت فراغها في الخارج مع أصدقائها، فقد تم تصوير الابنة الكبرى لأوباما وهي تؤدي الرقصة المعروفة باسم "تويرك" في أوائل شهر غشت الجاري في مهرجان الموسيقى "Lollapalooza" في شيكاغو والتي أثارت جدلاً واسعاً وقتها.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي بنت اوباما محيحة مهرحان موسيقي شيكاغو

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو.. طبيب ينقذ رضیعا ب4 سیقان و3 أذرع و جھاز تناسلي إضافي | منوعات

بالفيديو.. طبيب ينقذ رضیعا ب4 سیقان و3 أذرع و جھاز تناسلي إضافي

قراءة رائعة من سورة الانبياء 20171438 القارئ الشيخ العيون الكوشي | منوعات

قراءة رائعة من سورة الانبياء 20171438 القارئ الشيخ العيون الكوشي

مثير.. بلدة خاصة بمدخني الحشيش | منوعات

مثير.. بلدة خاصة بمدخني الحشيش

بالفيديو.. ممثلة مكسيكية شهيرة تتزوج على الطريقة المغربية | منوعات

بالفيديو.. ممثلة مكسيكية شهيرة تتزوج على الطريقة المغربية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مراد مجود - هاي دلالي (فيديو كليب ) | قنوات أخرى
منذ 37 دقيقة

مراد مجود - هاي دلالي (فيديو كليب )

بالفيديو:الوجه الآخر للملتقى الوطني للشبيبة البجيدي..مضاربة خايبة و إهانة الصحافيين | خارج البلاطو

بالفيديو:الوجه الآخر للملتقى الوطني للشبيبة البجيدي..مضاربة خايبة و إهانة الصحافيين

بنكيران للمسؤولين..رجعو الخطاب الملكي راكم دايرين 5 أشهر ديال البلوكاج وخاصكم تحاسبو | خارج البلاطو

بنكيران للمسؤولين..رجعو الخطاب الملكي راكم دايرين 5 أشهر ديال البلوكاج وخاصكم تحاسبو

عادل الميلودي يهنئ الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش بهذه الطريقة | خارج البلاطو

عادل الميلودي يهنئ الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش بهذه الطريقة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بنكيران يعز حميد شباط ويقصف الياس العماري وادريس لشكر | بوليتيك
منذ 6 دقائق

''بنكيران'' يعز ''حميد شباط'' ويقصف ''الياس العماري'' و''ادريس لشكر''

بالفيديو..أول فيديو لحاتم عمور بعد ضجة تونس..تعرضت للنصب و المعاملة السيئة وهاشنو وقع‎ | بووز

بالفيديو..أول فيديو لحاتم عمور بعد ضجة تونس..تعرضت للنصب و المعاملة السيئة وهاشنو وقع‎

عاجل..فاجعة تهز الحسيمة+فيديو ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة تهز الحسيمة+فيديو ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة

رسميا: بن كيران يطلب المسامحة من حزب الإستقلال بسبب الحكومة | بوليتيك

رسميا: بن كيران يطلب ''المسامحة من حزب الإستقلال بسبب الحكومة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.