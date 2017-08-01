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سعد لمجرد ممنوع من الظهور في وسائل الإعلام قبل إصدار جديده الفني let go | ثقافة و فنون

سعد لمجرد ممنوع من الظهور في وسائل الإعلام قبل إصدار جديده الفني '' let go''

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سعد لمجرد ممنوع من الظهور في وسائل الإعلام قبل إصدار جديده الفني '' let go''

بتاريــخ : 7 غشت 2017 / 14:31 سعد لمجرد ممنوع من الظهور في وسائل الإعلام قبل إصدار جديده الفني let go | ثقافة و فنون
سعد لمجرد ممنوع من الظهور في وسائل الإعلام قبل إصدار جديده الفني '' let go''
كشف كريم أبي ياغي مدير أعمال سعد لمجرد أن الفنان المغربي يتمتع بمعنويات مرتفعة جداً''، مضيفا '' أن أغنية '' let go'' هي بداية لسلسلة من الأعمال المهمة التي يعد بها لمجرد جمهوره خلال الفترة المقبلة''، حسب

''شوف تيفي''

كشف كريم أبي ياغي مدير أعمال سعد لمجرد أن الفنان المغربي يتمتع بمعنويات مرتفعة جداً''، مضيفا '' أن أغنية '' let go'' هي بداية لسلسلة من الأعمال المهمة التي يعد بها لمجرد جمهوره خلال الفترة المقبلة''، حسب ما كشفت عنه مجلة ''سيدتي'' قبل قليل من يومه الاثنين.

وأوضح أبي ياغي للمجلة المذكورة أن سعد لمجرد، ممنوع من الإدلاء بأي تصريح لوسائل الاعلام ولكن سًمح له بالظهور لفترة محدودة على ''إنستغرام''، مشيرا إلى أن سيطل عبر ''الانستغرام'' لمدة ربع ساعة في دردشة مباشرة مع الجمهور.
تجدر الإشارة إلى أن ''المعلم''، كشف أمس الأحد، عن مفاجأته لعشاقه مساء يوم غد الثلاثاء خلال إطلاق أغنيته الجديدة، لكن دون أن يكشف عن طبيعة هذه المفاجأة.

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