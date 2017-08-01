بن كيران: القيادات التاريخية لحزب الإتحاد الإشتراكي صوتت على العدالة والتنمية ﻿

صرح عبد الإله بن كيران قبل قليل، أن قياديين كبار بحزب الإتحاد الإشتراكي، ''إعترفوا لي أنهم صوتوا لصالح حزب العدالة والتنمية ضدا في قيادتهم الحالية''.





بوليتيك

شوف تيفي





صرح عبد الإله بن كيران قبل قليل، أن قياديين كبار بحزب الإتحاد الإشتراكي، "إعترفوا لي أنهم صوتوا لصالح حزب العدالة والتنمية ضدا في قيادتهم الحالية".



وأضاف بن كيران، أن قياديين كبار بحزب الإتحاد الإشتراكي صوتوا على حزب المصباح، وأن "قيادات تاريخية جاؤوا عندي وإعترفوا لي بأن مناضلي الإتحاد الإشتراكي أخبروهم بأنهم صوتوا على عبد الإله بن كيران".





وأوضح بن كيران خلال تعقيب على تساؤلات شبيبته في ملتقاها 13 بفاس، أنه حريص أكثر على الأجواء الديموقراطية الداخلية لحزب العدالة والتنمية، وأنه للأسف "قامت الأحزاب الأخرى بقمع شبيباتها وأعضائها، وهذا سبب فشلها".



وطالب بن كيران شبيبته بمغادرة حزب "المصباح" إن تم "منعهم من التعبير عن المواقف بكل حرية داخل الحزب"، مستدركا بالقول "لأن الأحزاب التي إستبدلت الحرية بالقمع ذهبت أدراج الرياح وتعيش أزمات حقيقية".





