 مؤلم وبالصور.. هذه هي هوية ضحية جريمة القتل البشعة بالمحمدية بسبب ''نعجة''+تفاصيل جديدة بخصوص الجريمة ﻿
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مؤلم وبالصور.. هذه هي هوية ضحية جريمة القتل البشعة بالمحمدية بسبب ''نعجة''+تفاصيل جديدة بخصوص الجريمة

بتاريــخ : 7 غشت 2017 / 14:14 مؤلم وبالصور.. هذه هي هوية ضحية جريمة القتل البشعة بالمحمدية بسبب نعجة+تفاصيل جديدة بخصوص الجريمة | حوادث و حقوق
مؤلم وبالصور.. هذه هي هوية ضحية جريمة القتل البشعة بالمحمدية بسبب ''نعجة''+تفاصيل جديدة بخصوص الجريمة
توصلت ''شوف تيفي'' بصور للشخص الذي سقط ضحية جريمة قتل بشعة أمس الأحد بمنطقة بني خلف بالمحمدية، وهي الجريمة التي تورط في ارتكابها شقيقان.

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' بصور للشخص الذي سقط ضحية جريمة قتل بشعة أمس الأحد بمنطقة بني خلف بالمحمدية، وهي الجريمة التي تورط في ارتكابها شقيقان.

وحسب المعطيات التي توصلت بها ''شوف تيفي'' من مصدرها فإن الأمر يتعلق بـ ''عبد القادر'' الملقب بـ ''عقبة''، والذي كان يعيش حياة التشرد بحي المسيرة والفتح، وكانت رفيقته ''نعجته'' التي كانت سببا في مقتله، عقب دخوله في معركة دموية مع الشقيقين اللذين قاما بذبحها.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل جديدة بخصوص الجريمة، أن مرتكبي الجريمة الفارين إلى حدود كتابة هذه الأسطر إلى وجهة غير معلومة، قاما بأخذ ''نعجة'' الضحية بالقوة، قبل أن يعمدا إلى ذبحها وتناولها في وليمة، وهو ما أثار غضب ''عقبة'' الذي حاول الانتقام ليسقط جثة هامدة، عقب تلقيه لطعنة مميتة بواسطة سيف من الحجم الكبير.



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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي التشرد عقبة معركة دموية

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