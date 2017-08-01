عاجل وبالفيديو..تلميذ في مركز التكوين المهني عين البرجة بالبيضاء هدد بالانتحار والسبب الرسوب ديالو..وها العمل البطولي اللي قام به تلميذ آخر وعتقو ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن مركز التكوين المهني عين البرجة بالبيضاء، شهد قبل قليل من يومه الاثنين، واقعة جد خطيرة، بطلها تلميذ هدد بالانتحار وبرمي نفسه من أعلى بناية المركز بسبب رسوبه.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن مركز التكوين المهني عين البرجة بالبيضاء، شهد قبل قليل من يومه الاثنين، واقعة جد خطيرة، بطلها تلميذ هدد بالانتحار وبرمي نفسه من أعلى بناية المركز بسبب رسوبه.

وأوضح مصدر "شوف تيفي" أن التلميذ، دخل في حالة هستيرية مباشرة بعد علمه برسوبه في السنة الثانية لشعبة البناء، ليقوم بالصعود إلى الطابق الثاني للبناية وهدد بإلقاء نفسه، إلا أن تلميذين يدرسان معه بنفس الشعبة، قاما بعمل بطولي لانقاذه، حيث قام أحدهما بتبادل أطراف الحديث معه، بينا تكفل الآخر بمباغثه وانزاله بالقوة.



وأكد ذات المصدر أن والدي الشاب، يتواجدان في هذه اللحظات بالإدارة بعد توصلهما بخبر محاولة ابنهما الانتحار.

