 بالصور: بعد منع أمريكية من السباحة بالبوركيني بأكوابارك..هذا ما قامت به مدينة الملاهي المائية نواحي البيضاء ﻿
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بالصور: بعد منع أمريكية من السباحة بالبوركيني بأكوابارك..هذا ما قامت به مدينة الملاهي المائية نواحي البيضاء

بتاريــخ : 7 غشت 2017 / 13:42 بالصور: بعد منع أمريكية من السباحة بالبوركيني بأكوابارك..هذا ما قامت به مدينة الملاهي المائية نواحي البيضاء | مجتمع
بالصور: بعد منع أمريكية من السباحة بالبوركيني بأكوابارك..هذا ما قامت به مدينة الملاهي المائية نواحي البيضاء
بعد منع أمريكية من السباحة بالمايو الشرعي ''البوركيني'' في مدينة الملاهي المائية ''أكوابارك'' بالدارالبيضاء، عاينت ''شوف تيفي'' داخل المسبح ،أن المسؤولين سمحوا للنساء المحجبات بالسباحة بالبوركيني.


شوف تيفي:

بعد منع أمريكية من السباحة بالمايو الشرعي "البوركيني" في مدينة الملاهي المائية "أكوابارك" بالدارالبيضاء، عاينت "شوف تيفي" داخل المسبح ،أن المسؤولين سمحوا للنساء المحجبات بالسباحة بالبوركيني.

و لم يتدخل القيمون على المدينة المائية في منع النساء المحجبات من السباحة و الاستمتاع في الملاعب المائية التي يوفرها المسبح الكبير على خلفية ما قامت به السائحة.

وعم غضب عارم موقع التواصل الإجتماعي بعد نشر أمريكية محجبة لمقطع فيديو من مدينة الملاهي المائية "أكوا بارك" بمدينة الدار البيضاء، تؤكد فيه بنبرات مؤثرة منعها من قبل المسؤولين على المدينة منعها من السباحة بسبب إرتدائها "للبوركيني" لكونها مسلمة.

وحسب مقطع الفيديو، صرحت السائحة الأمريكية بإندهاشها من ردة فعل القيمين على القرية، حيث أوضحت بكونها لم تمنع يوما من السباحة باللباس الشرعي في مسابح وشواطئ الولايات المتحدة الأمريكية في حين منعت بالمغرب.

وشن الفايسبوكيون هجوما لاذعا على القرية مطالبين البيضاويين بمقاطعة مدينة الملاهي المائية بسبب موقفها إتجاه السائحة الأمريكية المحجبة، حيث طالبو برد الإعتبار للسائحة الأمريكية التي فضلت قضاء عطلتها الصيفية بالمغرب على العديد من بلدان العالم.


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