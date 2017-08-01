فضيحة بمراكش: فنان مغربي مشهور دايرين به البنات في ملهى ليلي وكيشطحو عريانات+فيديو ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، تم تصويره من داخل ملهى ليلي، ظهر خلاله الفنان المغربي الصاعد أيمن سرحاني كما هو مروج فايسبوكيا ، محاطا بفتيات وهن ترقصن بلباس شبه

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، تم تصويره من داخل ملهى ليلي، ظهر خلاله الفنان المغربي الصاعد أيمن سرحاني كما هو مروج فايسبوكيا ، محاطا بفتيات وهن ترقصن بلباس شبه عاري.

وحسب ناشري الفيديو فقد تم تصويره خلال الأسبوع الماضي، داخل إحدى الملاهي الليلية المعروفة بمدينة مراكش، حيث شوهدت فتيات '' شبه عاريات'' بالرقص بملابس مثيرة على طريقة ''الستريبتيز'' خلال أداء سرحاني لإحدى أغانيه الشهيرة.

وتفاعل النشطاء بكثافة مع الفيديو، حيث أكد الجميع أن ظهور فتيات بأجساد شبه عارية هو أمر عادي في مثل هاته الفضاءات ، إلا أن تسريب الفيديو وترويج المشاهد غير أخلاقية فقط هو أمر غير مقبول ويطرح أكثر من علامة استفهام .