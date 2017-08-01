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بحضور بنكيران شبيبة البيجيدي تطالب بإطلاق سراح ناصر الزفزافي

بتاريــخ : 7 غشت 2017 / 13:10 بحضور بنكيران شبيبة البيجيدي تطالب بإطلاق سراح ناصر الزفزافي | بوليتيك
بحضور بنكيران شبيبة البيجيدي تطالب بإطلاق سراح ناصر الزفزافي
خلال أشغال الملتقى الوطني لشبيبة العدالة والتنمية يومه الاثنين 7غشت 2017 بفاس، وبحضور الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران ، تطرق المتدخلون من أطر الشبيبة خلال أسئلتهم التي من

"شوف تيفي"

 

خلال أشغال الملتقى الوطني لشبيبة العدالة والتنمية يومه الاثنين 7غشت 2017 بفاس، وبحضور الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران ، تطرق المتدخلون من أطر الشبيبة خلال أسئلتهم التي من المنتظر أن يجيب عنها "بنكيران" لعدة قضايا تتعلق بالبيت الداخلي لحزب المصباح والأزمة السياسية التي يعيشها الحزب بعد عزل بنكيران من السهر على تشكيل الحكومة .

كما عبر العديد من المتدخلين عن استيائهم من "العثماني" ودخلوه "اللعبة" على حد قولهم ، مما خلق التقاطب الحاد الذي قسم الحزب الى تيارين ، وفي نفس الوقت لوح أبناء شبيبة العدالة والتنمية الى حقيقة الصراع والانشقاق الذي يعيشه الحزب .

ولم يفوت صقور العدالة والتنمية الفرصة لإقحام ملف الريف والإشارة الى احداث الحسيمة ، حيث طالب أحد المتدخلين الحزب والشبيبة الوقوف الى جانب المعتقلين وعلى رأسهم الناشط ناصر الزفزافي وصفق الجميع لهذا السؤال داخل قاعة الاجتماع .

 

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