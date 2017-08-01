عاجل:بن كيران العديد من التجار ناجحين لأن ''الدولة تساعدهم'' ﻿

قال عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية، أن هناك فرق كبير بين التاجر والسياسي، فتسيير الشأن العام على حد قول رئيس الحكومة السابق، ليس ''كتدبير التجارة''.



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قال عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية، أن هناك فرق كبير بين التاجر والسياسي، فتسيير الشأن العام على حد قول رئيس الحكومة السابق، ليس ''كتدبير التجارة''.



وأضاف بن كيران أثناء حديثه عن مسار تشكيل الحكومة وما رافقها من نقاشات بوجود العديد من التجار الناجحين، لكن بعضهم ناجح ''لأن الدولة تساعدهم''.



وقال بن كيران تفاعلا مع شبيبة حزبه بمدينة فاس خلال الملتقى 13 ، أنه يجب على جميع هيئات ومنخرطي حزب العدالة والتنمية العمل لدعم الملك محمد السادس وإصلاحاته دون تردد دون الإلتفات لأي جهة كانت ''إستشارية أو حكومية أو كيفما كانت على حد قوله''.







