مطالبات بإيجاد حل لمشكلة مدرسة مهجورة بالقنيطرة ﻿

توصلت قناة ''شوف تيفي '' بصور لمدرسة مهجورة بمدينة القنيطرة ، ومطالب الساكنة في إيجاد حل لهذه االمدرسة ، والتي أصبحت ملجأ للمنحرفين الخارجين عن القانون ، وسط صمت رهيب من طرف المسؤولين والقائمين على

"شوف تيفي"

توصلت قناة "شوف تيفي " بصور لمدرسة مهجورة بمدينة القنيطرة ، ومطالب الساكنة في إيجاد حل لهذه االمدرسة ، والتي أصبحت ملجأ للمنحرفين الخارجين عن القانون ، وسط صمت رهيب من طرف المسؤولين والقائمين على تدبير الشأن التعليمي بالمدينة.

السؤال المطروح من طرف الساكنة حول هذا الموضوع، هو لماذا لم تتنبأ الجهة الوصية على هذا القطاع لهاته الوضعية أثناء مرحلة دراسة المشروع ، وقبل إنطلاق أشغال بناء المدرسة .

أموال الدولة تضيع ، وفرص تعليمية تفوت على ساكنة المنطقة، الذين يشتكون بدورهم ويتساءلون عن سبب هذا الإهمال لتصبح المؤسسة مهجورة ويحملون المسؤولية للمسؤولين المحليين والوطنيين .





