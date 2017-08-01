 بن كيران: أزمة ''حراك-الريف'' ستنتهي على يد الملك محمد السادس قريبا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور: بعد منع أمريكية من السباحة بالبوركيني بأكوابارك..هذا ما قامت به مدينة الملاهي المائية نواحي البيضاء | مجتمع

بالصور: بعد منع أمريكية من السباحة بالبوركيني بأكوابارك..هذا ما قامت به مدينة الملاهي المائية

أول فيديو..من حفل زفاف عماد الدراج من زوجته الأم لثلاثة بنات..شوفو أشنو جاب ليها‎ | ثقافة و فنون

أول فيديو..من حفل زفاف عماد الدراج من زوجته الأم لثلاثة بنات..شوفو أشنو جاب ليها‎

فضيحة بمراكش: فنان مغربي مشهور دايرين به البنات في ملهى ليلي وكيشطحو عريانات+فيديو | حوادث و حقوق

فضيحة بمراكش: فنان مغربي مشهور دايرين به البنات في ملهى ليلي وكيشطحو عريانات+فيديو

بحضور بنكيران شبيبة البيجيدي تطالب بإطلاق سراح ناصر الزفزافي | بوليتيك

بحضور بنكيران شبيبة البيجيدي تطالب بإطلاق سراح ناصر الزفزافي

قريب من زوجة عماد الدراج يفجرها.. تزوجات بفنان مغربي على قبل الشهرة | ثقافة و فنون

قريب من زوجة عماد الدراج يفجرها.. تزوجات بفنان مغربي على قبل الشهرة

عاجل:بن كيران العديد من التجار ناجحين لأن الدولة تساعدهم | بوليتيك

عاجل:بن كيران العديد من التجار ناجحين لأن ''الدولة تساعدهم''

روبورتاج رائع ..قناة CNN تنبهر وتعترف بإنجازات المغرب الضخمة في مجال التنمية | بووز

روبورتاج رائع ..قناة CNN تنبهر وتعترف بإنجازات المغرب الضخمة في مجال التنمية

مطالبات بإيجاد حل لمشكلة مدرسة مهجورة بالقنيطرة | مجتمع

مطالبات بإيجاد حل لمشكلة مدرسة مهجورة بالقنيطرة

بن كيران: أزمة حراك-الريف ستنتهي على يد الملك محمد السادس قريبا | بوليتيك

بن كيران: أزمة ''حراك-الريف'' ستنتهي على يد الملك محمد السادس قريبا

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

بن كيران: أزمة ''حراك-الريف'' ستنتهي على يد الملك محمد السادس قريبا

بتاريــخ : 7 غشت 2017 / 12:33 بن كيران: أزمة حراك-الريف ستنتهي على يد الملك محمد السادس قريبا | بوليتيك
بن كيران: أزمة ''حراك-الريف'' ستنتهي على يد الملك محمد السادس قريبا
صرح عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قبل قليل من يومه الإثنين، في لقاء خاص مع أعضاء شبيبة ''البيجيدي'' بمدينة فاس، بأن أزمة حراك-الريف ستنتهي قريبا على يد الملك محمد السادس.


بوليتيك
شوف تيفي

صرح عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قبل قليل من يومه الإثنين، في لقاء خاص مع أعضاء شبيبة ''البيجيدي'' بمدينة فاس، بأن أزمة حراك-الريف ستنتهي قريبا على يد الملك محمد السادس.


وأوضح بن كيران أن الملك محمد السادس، هو الوحيد القادر على حل إحتجاجات الريف، معلقا بالقول'' أنا على ثقة أن حراك-الريف سينتهي قريبا على يدي الملك محمد السادس''.

وأضاف بن كيران، أن تعيين سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة كان مكلفا جدا بالنسبة للحزب، مؤكدا بأن الوقت قد حان لأعضاء ''المصباح'' للتوجه نحو المستقبل، ونسيان أزمة إعفاء بن كيران من تشكيل الحكومة.

وأوضح بن كيران في لقاء خاص مع شبيبة الحزب في ملتقاها الوطني 13، بأن الحزب يجب عليه التفكير في تقديم تعديلات دستورية، والتفكير في الإستحقاقات المقبلة سواء الخاصة بالحزب أو بالمغرب.




إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الملك محمد السادس الحكومة المصباح شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بحضور بنكيران شبيبة البيجيدي تطالب بإطلاق سراح ناصر الزفزافي | بوليتيك

بحضور بنكيران شبيبة البيجيدي تطالب بإطلاق سراح ناصر الزفزافي

عاجل:بن كيران العديد من التجار ناجحين لأن الدولة تساعدهم | بوليتيك

عاجل:بن كيران العديد من التجار ناجحين لأن ''الدولة تساعدهم''

عاجل: بن كيران يطالب من الملك محمد السادس حل حزب العدالة والتنمية | بوليتيك

عاجل: بن كيران يطالب من الملك محمد السادس حل حزب العدالة والتنمية

العثماني يمنع التصرف في 300 مليار على الأحزاب ويضعها تحت تصرف وزير الداخلية | بوليتيك

العثماني يمنع التصرف في 300 مليار على الأحزاب ويضعها تحت تصرف وزير الداخلية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عادل الميلودي يهنئ الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش بهذه الطريقة | خارج البلاطو
منذ 27 دقيقة

عادل الميلودي يهنئ الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش بهذه الطريقة

فيديو صادم.. جريمة قتل بشعة بفاس..قتلو مول المحلبة بسباب كُرسي | خارج البلاطو

فيديو صادم.. جريمة قتل بشعة بفاس..قتلو مول المحلبة بسباب ''كُرسي''

شوفو لحظة وصول بن كيران إلى فاس واستقبال حار من طرف المواطنين‎ | خارج البلاطو

شوفو لحظة وصول بن كيران إلى فاس واستقبال حار من طرف المواطنين‎

شاطئ عين الدياب ملجأ البيضاويين و السياح الاجانب في فصل الصيف 2017 | قنوات أخرى

شاطئ عين الدياب ملجأ البيضاويين و السياح الاجانب في فصل الصيف 2017

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصور: بعد منع أمريكية من السباحة بالبوركيني بأكوابارك..هذا ما قامت به مدينة الملاهي المائية نواحي البيضاء | مجتمع
منذ 23 دقيقة

بالصور: بعد منع أمريكية من السباحة بالبوركيني بأكوابارك..هذا ما قامت به مدينة الملاهي المائية

أول فيديو..من حفل زفاف عماد الدراج من زوجته الأم لثلاثة بنات..شوفو أشنو جاب ليها‎ | ثقافة و فنون

أول فيديو..من حفل زفاف عماد الدراج من زوجته الأم لثلاثة بنات..شوفو أشنو جاب ليها‎

فضيحة بمراكش: فنان مغربي مشهور دايرين به البنات في ملهى ليلي وكيشطحو عريانات+فيديو | حوادث و حقوق

فضيحة بمراكش: فنان مغربي مشهور دايرين به البنات في ملهى ليلي وكيشطحو عريانات+فيديو

بحضور بنكيران شبيبة البيجيدي تطالب بإطلاق سراح ناصر الزفزافي | بوليتيك

بحضور بنكيران شبيبة البيجيدي تطالب بإطلاق سراح ناصر الزفزافي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.