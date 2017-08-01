بن كيران: أزمة ''حراك-الريف'' ستنتهي على يد الملك محمد السادس قريبا ﻿

صرح عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قبل قليل من يومه الإثنين، في لقاء خاص مع أعضاء شبيبة ''البيجيدي'' بمدينة فاس، بأن أزمة حراك-الريف ستنتهي قريبا على يد الملك محمد السادس.



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صرح عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قبل قليل من يومه الإثنين، في لقاء خاص مع أعضاء شبيبة ''البيجيدي'' بمدينة فاس، بأن أزمة حراك-الريف ستنتهي قريبا على يد الملك محمد السادس.



وأوضح بن كيران أن الملك محمد السادس، هو الوحيد القادر على حل إحتجاجات الريف، معلقا بالقول'' أنا على ثقة أن حراك-الريف سينتهي قريبا على يدي الملك محمد السادس''.



وأضاف بن كيران، أن تعيين سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة كان مكلفا جدا بالنسبة للحزب، مؤكدا بأن الوقت قد حان لأعضاء ''المصباح'' للتوجه نحو المستقبل، ونسيان أزمة إعفاء بن كيران من تشكيل الحكومة.



وأوضح بن كيران في لقاء خاص مع شبيبة الحزب في ملتقاها الوطني 13، بأن الحزب يجب عليه التفكير في تقديم تعديلات دستورية، والتفكير في الإستحقاقات المقبلة سواء الخاصة بالحزب أو بالمغرب.







