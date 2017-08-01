عاجل: بن كيران يطالب من الملك محمد السادس حل حزب العدالة والتنمية ﻿

طالب عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من الملك محمد السادس حل حزب ''المصباح'' إن ''ثبت تلقيه لدرهم واحد من الخارج''.



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طالب عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من الملك محمد السادس حل حزب "المصباح" إن "ثبت تلقيه لدرهم واحد من الخارج".



وقال بن كيران في لقاء خاص مع شبيبة حزبه بمدينة فاس في هذه اللحظات، أن المغرب مهدد في العديد من المجالات من صحة وتعليم وجمارك وضرائب، مؤكدا بأنه مستعد للمحاسبة هو وزراء حزب "البيجيدي" إن تقاعسوا أو خانوا ثقة المواطنين والملك.



وأضاف بن كيران، أن المغاربة اليوم أضحوا يعلمون بوجود حملات مغرضة يتم تمويلها بدراهم معدودات، بل هناك شخصيات يتم منحها بعض الأموال للظهورعلى شاشات التلفزة أضحكت الجميع في موقفها.





