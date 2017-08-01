فيديو جد خطير.. اختطاف فتاة كاميرونية بالبيضاء..وها شنو دارو ليها عصابة وسط شقة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة محاصرة مجموعة من المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء لفتاة قيل إنها تحمل الجنسية الكاميرونية.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة محاصرة مجموعة من المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء لفتاة قيل إنها تحمل الجنسية الكاميرونية.

وحسب ناشري الفيديو فإن الأمر يتعلق بأفراد عصابة يحملون الجنسية الإيفوارية أقدموا خلال الأسبوع المنقضي على اختطاف فتاة كاميرونية، قبل تعنيفها والاعتداء عليها وسط شقة بالبيضاء.

وتفاعل النشطاء بكثافة مع هذا الفيديو، حيث عبر العديد منهم عن غضبهم الشديد بسبب تعرض الفتاة للتعنيف على يد الإيفواريين، داعين المصالح الأمنية بالعاصمة الاقتصادية إلى فتح تحقيق وتحديد ظروف وملابسات الواقعة.