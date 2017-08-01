عشرات المهاجرين يقتحمون مركزا حدوديا بين المغرب واسبانيا في سبتة المحتلة ﻿

اقتحم اكثر من مئة مهاجر مركزا حدوديا بين المغرب وسبتة المحتلة، يومه الاثنين وتمكنوا من عبوره أمام رجال الامن الذين لم يتمكنوا من احتوائهم، حسبما أعلنت الشرطة.

" شوف تيفي "

اقتحم اكثر من مئة مهاجر مركزا حدوديا بين المغرب وسبتة المحتلة، يومه الاثنين وتمكنوا من عبوره أمام رجال الامن الذين لم يتمكنوا من احتوائهم، حسبما أعلنت الشرطة.

وحسب وكالة فرانس بريس فقد قال ناطق باسم شرطة الحرس المدني لها إن هؤلاء المهاجرين أخذوا يجرون من الجانب المغربي وعبروا مراكز الحدود وصولا إلى الأرض الاسبانية.

وصرح الناطق باسم الحرس المدني "لم تحدث أي محاولة مماثلة منذ فترة طويلة"، مضيفا أن المهاجرين الذين تمكنوا من الوصول اإلى الاراضي الاسبانية نقلوا إلى مركز استقبال في سبتة سيعلن لاحقا العدد الدقيق للذين تمكنوا من عبور الحدود.