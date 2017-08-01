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إجراء الحركة الانتقالية السنوية لمديري المؤسسات السجنية

بتاريــخ : 7 غشت 2017 / 12:07 إجراء الحركة الانتقالية السنوية لمديري المؤسسات السجنية | مجتمع
إجراء الحركة الانتقالية السنوية لمديري المؤسسات السجنية
أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها أجرت حركة انتقالية لمديري المؤسسات السجنية، شملت 17 مؤسسة.

شوف تيفي:

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها أجرت حركة انتقالية لمديري المؤسسات السجنية، شملت 17 مؤسسة.

وأوضحت المندوبية العامة في بلاغ لها أن هذه الحركة الانتقالية التي تندرج في إطار الحركة الانتقالية السنوية، همت السجون المحلية لكل من بنسليمان والعدير وبرشيد والمحمدية والرماني وسوق أربعاء الغرب والناظور وبوعرفة والرشيدية وزاكورة وتولال 3 وصفرو وتزنيت والفقيه بن صالح وبني ملال والصويرة ووزان.

وأضافت أن هذه الحركة تندرج أيضا في إطار الجهود الرامية إلى خلق الدينامية المطلوبة للرفع من الأداء، مشيرة إلى أنه تم الحرص على إتاحة الفرصة لطاقات جديدة لتحمل المسؤولية والمساهمة في تنفيذ استراتيجية المندوبية العامة التي تتوخى النهوض بأوضاع المؤسسات السجنية.


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