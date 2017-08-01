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بتاريــخ : 7 غشت 2017 / 11:54 عاجل.. دولة قريبة من المغرب تغير علمها.. وها كيفاش أصبح الشكل ديالو+صورة | دولي
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كشفت وسائل إعلام موريتانية، قبل قليل من يومه الاثنين، أن اللجنة الوطنية للانتخابات في موريتانيا، أعلنت أن 85 في المئة من الناخبين صوتوا في الاستفتاء لصالح التعديلات الدستورية التي يتبناها الرئيس

"شوف تيفي"


كشفت وسائل إعلام موريتانية، قبل قليل من يومه الاثنين، أن اللجنة الوطنية للانتخابات في موريتانيا، أعلنت أن 85 في المئة من الناخبين صوتوا في الاستفتاء لصالح التعديلات الدستورية التي يتبناها الرئيس ولد عبدالعزيز، الذي كان دعا إلى هذا الاستفتاء، بعد أن رفض مجلس الشيوخ اقتراحاته بشأن تعديل الدستور.

وأوضحت المصادر ذاتها أن التعديلات الدستورية التي جرى من أجلها الاستفتاء أول أمس السبت، ستمكن من تغيير العلم الموريتاني ليضم خطين أحمرين من الأعلى والأسفل، تمجيدا كما قيل لدماء من قاتلوا من أجل تحرير البلاد من الاستعمار الفرنسي.


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