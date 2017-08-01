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عاجــــــــــــــل..جد مروع: على طريقة ذبح أضحية العيد: شاب ذبح جدته من الوريد إلى الوريد بسلا والبوليس حاضرين+تفاصيل صادمة وصور | حوادث و حقوق

عاجــــــــــــــل..جد مروع: على طريقة ذبح أضحية العيد: شاب ذبح جدته من الوريد إلى الوريد بسلا

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عاجــــــــــــــل..جد مروع: على طريقة ذبح أضحية العيد: شاب ذبح جدته من الوريد إلى الوريد بسلا والبوليس حاضرين+تفاصيل صادمة وصور

بتاريــخ : 7 غشت 2017 / 11:50 عاجــــــــــــــل..جد مروع: على طريقة ذبح أضحية العيد: شاب ذبح جدته من الوريد إلى الوريد بسلا والبوليس حاضرين+تفاصيل صادمة وصور | حوادث و حقوق
عاجــــــــــــــل..جد مروع: على طريقة ذبح أضحية العيد: شاب ذبح جدته من الوريد إلى الوريد بسلا والبوليس حاضرين+تفاصيل صادمة وصور
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن حي السلام بمدينة سلا قبل قليل من يومه الاثنين، على وقع جريمة قتل بشعة، تهز النفوس وتدمي القلوب، بطلها شخص في عقده الثالث، أقدم على ذبح جدته المسنة من الوريد إلى الوريد.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن حي السلام بمدينة سلا قبل قليل من يومه الاثنين، على وقع جريمة قتل بشعة، تهز النفوس وتدمي القلوب، بطلها شخص في عقده الثالث، أقدم على ذبح جدته المسنة من الوريد إلى الوريد.
وأوضح المصدر ذاته أن الشاب، قام بالعربدة بالحي لتحل المصالح الأمنية إلى عين المكان، وخلال محاولتها اعتقاله، قام وهو في حالة هستيرية بالصعود إلى منزل أسرته، وذبح جدته بواسطة مدية كبيرة "جنوية" بطريقة مشابهة لتلك التي يتم بها ذبح أضحية العيد.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية، تمكنت من إيقاف الشاب الذي تشير المعطيات الأولى بأنه يعاني اضطرابات نفسية، بينما تجري في هذه اللحظات اجراءات نقل الضحية إلى مستودع الأموات وسط تجمع كبير لعشرات المواطنين الذين عبروا عن صدمتهم الكبيرة بعد علمهم بتفاصيل هذه الجريمة البشعة.

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المغرب شوف تيفي حي السلام الشاب الجدة

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