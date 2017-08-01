عاجل.. السجن لفنانة مصرية شهيرة ﻿

كشفت مجلة ''لها'' قبل قليل من يومه الاثنين، أن محكمة جنح مستأنف عابدين بمصر، قضت بالحكم غيابياً بحبس الفنانة راندا طلعت محمد حسن، الشهيرة براندا البحيري وشاهين عبد القادر أحمد شاهين، وإلزامهما بدفع

"شوف تيفي"

كشفت مجلة "لها" قبل قليل من يومه الاثنين، أن محكمة جنح مستأنف عابدين بمصر، قضت بالحكم غيابياً بحبس الفنانة راندا طلعت محمد حسن، الشهيرة براندا البحيري وشاهين عبد القادر أحمد شاهين، وإلزامهما بدفع 10001 جنيه للمدعي بالحق المدني كتعويض مؤقت، لاتهامهما بالتزوير في عقد بيع شقة والتعديل فيه، وتقديمه كمحرر رسمي للمحكمة.

وأوضحت المجلة المتخصصة في أخبار الفن أن المحكمة طالعت الأوراق ووازنت بين أدلة البراءة والإدانة فخرجت الأخيرة، واستقر في يقينها ثبوت الاتهام بحق المتهمين، استناداً إلى الثابت بالأوراق من أن عقد الشقة المزور تم تقديمه إلى جهة رسمية وهي محكمة عابدين.

واستندت المحكمة تضيف المجلة، إلى أن إثبات قسم التدقيف والتزوير، تقريرا بأن المحرر "العقد" تعرض لعملية تزوير عن طريق الإضافة والتعديل بصلبه، وفي عدة مواضيع وهي بعنوان المحرر، وكذلك إضافة تلك العبارات وهي "وقد استلمت كامل ثمن الشقة وهو مليون جنيه مصري فقط لا غير، وقمت باستلامه نقداً عند التوقيع على هذا العقد".





