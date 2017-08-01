العثماني يمنع التصرف في 300 مليار على الأحزاب ويضعها تحت تصرف وزير الداخلية ﻿

منع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الوزراء والمنتخبين من التصرف في أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث منح صلاحية إنجاز عمليات الأمر بالصرف في صندوقها ''لعبد الوافي لفتيت'' وزير الداخلية.

شوف تيفي



منع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الوزراء والمنتخبين من التصرف في أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث منح صلاحية إنجاز عمليات الأمر بالصرف في صندوقها "لعبد الوافي لفتيت" وزير الداخلية.



وأعلن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، دخول قرار يحمل توقيع رئيس الحكومة تفويض تدبير صندوق التنمية البشرية لفائدة الفتيت، حيز التطبيق وذلك أياما قليلة بعد رصد مصالح الداخلية مجموعة من الإختلالات التي شابت عملية تدبير الصندوق، الذي تتعدى ميزانيته 300 مليار سنتيم وفق ماتم إعتماده في القانون المالي لسنة 2017.



وتمنح المادة الأولى من المرسوم وزير الداخلية صفة آمر بالصرف لنفقات الحساب المرصود لصندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتعطيه كل الصلاحيات للمصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وفسخها، في حين تقضي المادة الثانية بأن نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، سيتولى صفة الآمر بالصرف مساعد في حال تغيب "لفتيت".



وفي ذات السياق كشفت جريدة "الصباح" ينتظر أن تشمل رقابة وزير الداخلية، عمليات تعيين المستفيدين من التعويضات، التي كانت تتم بقرار عاملي من بين موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى إعادة النظر في عمل اللجان المحلية اللإقليمية واللجان الجهوية وأقسام العمل الإجتماعي، أما على المستوى المركزي فستتم مراجعة وتيرة إشتغال اللجنة المركزية والتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية البشرية للتنمية البشرية والمرصد الوطني.





